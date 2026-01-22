Jennifer Lawrence pikáns titkot árult el

A Jennifer Lawrence becenevei témában ritkán hallani ilyen nyílt vallomást: a világsztár elárulta, hogy barátai és testvérei az évek során egészen meghökkentő ragadványnevekkel illették, amelyek egyszerre árulkodnak a humoráról és a közvetlenségéről – írja a FoxNews.

Jennifer Lawrence becenevei közül több is pikáns — a színésznő azonban büszkén vállalja őket. Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

A Jennifer Lawrence az Good Hang vendégeként mesélt arról, hogy több beceneve is van:

Floffin

Nitro

Boobs(Mellek) — teljes nevén „Boobs Lawrence”

Just Ken — utalás a Barbie Ken karakterére

A beszélgetés során Amy Poehler kérdésére Lawrence elmondta: a „Just Ken” jelzőt akkor kapja, amikor butaságot kérdez, míg a „Nitro” gyerekkorából ered — hiperaktív kislányként a bátyjai ragasztották rá.

Fotózások, anyaság és testkép

A színésznő őszintén beszélt arról is, mennyire zavarba ejtőek számára a fotózások, különösen két gyermek után. Felidézte, hogy második fia születése után néhány héttel már pánt nélküli ruhákban dolgozott, miközben testileg-lelkileg is nagy változáson ment keresztül.

Érdekességként megemlítette: a Die My Love forgatásán várandós volt, mégsem kapott „túl sovány” megjegyzéseket — és nevetve tette hozzá, hogy soha nem terjedtek róla Ozempic-pletykák.

Jennifer Lawrence becenevei a kollégák szemével

A beszélgetésben szóba kerültek filmes partnerei is: Josh Hutcherson és Robert Pattinson kapcsán Lawrence megerősítette, hogy gyakran „testvérként” tekint a férfi kollégákra — ebben nagy szerepe van annak, hogy két bátyja mellett nőtt fel, akik „keménnyé tették”.

