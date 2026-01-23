Jennifer Lopez mindent megmutatott: cicivillantás az utcán

Jennifer Lopez egy mélyen dekoltált fekete ruhában indult vásárolni Beverly Hillsben, ahol egy exkluzív luxus butik kínálatát nézte végig. A fekete ruha nemcsak az énekesnő alakját emelte ki, hanem hátul is különleges szabásával keltett feltűnést. A megjelenést visszafogott frizurával és elegáns kiegészítőkkel tette teljessé, miközben a vásárlás így inkább egy divatbemutatóra emlékeztetett - írja a Page Six.
Jennifer Lopez merész ruhában vásárolt
A fotók tanúsága szerint Jennifer Lopez egy maxi fazonú, mély kivágású fekete ruhát választott a vásárláshoz, amely egyszerre volt elegáns és provokatív. A ruhát később egy mintás blézerrel egészítette ki, amikor autóba szállt, ezzel is megmutatva, hogy a hétköznapi programok során is tudatosan építi fel megjelenését.
Jennifer Lopez Hermès táskája mennyibe kerül?
A bevásárlás során Jennifer Lopez egy különleges Hermès Kelly krokodilbőr táskát is magánál hordott. Az ilyen ritka, kézzel készített darabok ára a nemzetközi piacon akár 70–80 ezer dollárig (kb. 25-30 millió forintig) felmehet, attól függően, milyen anyagból készültek és milyen állapotban vannak. A luxuskiegészítő így önmagában is komoly figyelmet vonzott.
Forró tánc és mély dekoltázs – Jennifer Lopez nem fogta vissza magát
Forró hangulatban búcsúztatta az óévet a világsztár Las Vegasban. Jennifer Lopez szilveszter éjszakáján nemcsak a színpadon, hanem a backstage-ben is gondoskodott a látványos pillanatokról.
Hozzányúltak Jennifer Lopez bőréhez, ezzel is Ben Afflecknek üzent
Az énekesnő-színésznő majdnem egy évvel a Ben Affleckkel való válása után végleg eltüntette a férjének szóló tetoválását. Jennifer Lopez új tetkója a megújulásra utal.