Jennifer Lopez mindent megmutatott: cicivillantás az utcán

Egy egyszerű bevásárlás is pillanatok alatt látványos eseménnyé válhat Hollywoodban, főleg ha egy világsztár jelenik meg az utcán. Jennifer Lopez ezúttal Beverly Hillsben hívta fel magára a figyelmet egy merész ruhaválasztással, amelyről gyorsan beszélni kezdtek a rajongók és a nemzetközi sajtó is.
Jennifer Lopez egy mélyen dekoltált fekete ruhában indult vásárolni Beverly Hillsben, ahol egy exkluzív luxus butik kínálatát nézte végig. A fekete ruha nemcsak az énekesnő alakját emelte ki, hanem hátul is különleges szabásával keltett feltűnést. A megjelenést visszafogott frizurával és elegáns kiegészítőkkel tette teljessé, miközben a vásárlás így inkább egy divatbemutatóra emlékeztetett - írja a Page Six.

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 10: Jennifer Lopez attends Vanity Fair and Amazon MGM Studios Celebrate Awards Season 2026 at Bar Marmont on January 10, 2026 in Los Angeles, California. Vivien Killilea/Getty Images for Vanity Fair/AFP (Photo by Vivien Killilea / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jennifer Lopez feltűnő ruhában érkezett a Vanity Fair és az Amazon MGM Studios díjszezoni eseményére
Fotó: VIVIEN KILLILEA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Jennifer Lopez merész ruhában vásárolt

A fotók tanúsága szerint Jennifer Lopez egy maxi fazonú, mély kivágású fekete ruhát választott a vásárláshoz, amely egyszerre volt elegáns és provokatív. A ruhát később egy mintás blézerrel egészítette ki, amikor autóba szállt, ezzel is megmutatva, hogy a hétköznapi programok során is tudatosan építi fel megjelenését.

Jennifer Lopez Hermès táskája mennyibe kerül?

A bevásárlás során Jennifer Lopez egy különleges Hermès Kelly krokodilbőr táskát is magánál hordott. Az ilyen ritka, kézzel készített darabok ára a nemzetközi piacon akár 70–80 ezer dollárig (kb. 25-30 millió forintig) felmehet, attól függően, milyen anyagból készültek és milyen állapotban vannak. A luxuskiegészítő így önmagában is komoly figyelmet vonzott.

