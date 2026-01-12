Hírlevél
golden globe

Mindenkit sokkolt Jennifer Lopez az átlátszó, szexi ruhájával – fotó

A világhírű énekesnő ellopta a rivaldafényt az idei Golden Globe-díjátadón. Jennifer Lopez egy látványos, áttetsző ruhában tért vissza a nagyközönség elé válása után.
golden globedíjátadójennifer lopezjlo

Jennifer Lopez lélegzetelállító ruhakölteményben tért vissza a képernyők elé az idei Golden Globe-díjátadón – írja az Instyle. 

Jennifer Lopez
Jennifer Lopez
Fotó: MICHAEL TRAN / AFP

JLo a vörös szőnyegen egy áttetsző, vintage Jean-Louis Scherrer ruhában jelent meg, amely hangsúlyozta tökéletes alakját és kidolgozott hasizmait. 

A ruhát finom csipkehímzés és kristálydíszítés borította, a különleges tüll uszály pedig igazi hollywoodi megjelenést kölcsönzött neki. 

Jennifer Lopez megjelenését gyémánt fülbevalók és egy csillogó, barna kézitáska tette teljessé. A látványos szettet régi stylistja, Mariel Haenn állította össze. 

Az énekesnő utoljára a 2024-es Golden Globe-díjátadón vett részt, akkor még Ben Affleck oldalán. 

Ilyen volt az idei Golden Globe-díjátadó

Derek Hough amerikai táncos, koreográfus

Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck?

A sztárpárt karácsony körül látták együtt egy ünnepi bevásárlás alkalmával, amikor Ben Affleck fiával, Samuellel közösen több luxusüzletet is felkerestek, majd együtt ebédeltek. A jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, és új lendületet adott a találgatásoknak.

Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy a találkozó mögött nem romantikus okok álltak. „Találkoztak és együtt mentek vásárolni. Jen és Ben rendben voltak” – fogalmazott a bennfentes, hozzátéve, hogy a fókusz főként a tinédzser Samen volt.

Nem fogta vissza magát Jennifer Lopez – élő adásban támadt

Egy látványos és szókimondó pillanattal indult a világsztár új show-ja. Jennifer Lopez a Las Vegas-i rezidenciája nyitóestjén humorosan, de határozottan vágott vissza azoknak, akik évek óta kritizálják a megjelenése miatt.
 

