Mindenkit sokkolt Jennifer Lopez az átlátszó, szexi ruhájával – fotó

Jennifer Lopez lélegzetelállító ruhakölteményben tért vissza a képernyők elé az idei Golden Globe-díjátadón – írja az Instyle.
JLo a vörös szőnyegen egy áttetsző, vintage Jean-Louis Scherrer ruhában jelent meg, amely hangsúlyozta tökéletes alakját és kidolgozott hasizmait.
A ruhát finom csipkehímzés és kristálydíszítés borította, a különleges tüll uszály pedig igazi hollywoodi megjelenést kölcsönzött neki.
Jennifer Lopez megjelenését gyémánt fülbevalók és egy csillogó, barna kézitáska tette teljessé. A látványos szettet régi stylistja, Mariel Haenn állította össze.
Az énekesnő utoljára a 2024-es Golden Globe-díjátadón vett részt, akkor még Ben Affleck oldalán.
A sztárpárt karácsony körül látták együtt egy ünnepi bevásárlás alkalmával, amikor Ben Affleck fiával, Samuellel közösen több luxusüzletet is felkerestek, majd együtt ebédeltek. A jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, és új lendületet adott a találgatásoknak.
Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy a találkozó mögött nem romantikus okok álltak. „Találkoztak és együtt mentek vásárolni. Jen és Ben rendben voltak” – fogalmazott a bennfentes, hozzátéve, hogy a fókusz főként a tinédzser Samen volt.
Egy látványos és szókimondó pillanattal indult a világsztár új show-ja. Jennifer Lopez a Las Vegas-i rezidenciája nyitóestjén humorosan, de határozottan vágott vissza azoknak, akik évek óta kritizálják a megjelenése miatt.