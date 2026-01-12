Mindenkit sokkolt Jennifer Lopez az átlátszó, szexi ruhájával – fotó

Újra együtt Jennifer Lopez és Ben Affleck?

A sztárpárt karácsony körül látták együtt egy ünnepi bevásárlás alkalmával, amikor Ben Affleck fiával, Samuellel közösen több luxusüzletet is felkerestek, majd együtt ebédeltek. A jelenet gyorsan bejárta a bulvársajtót, és új lendületet adott a találgatásoknak.

Egy forrás a People magazinnak elmondta, hogy a találkozó mögött nem romantikus okok álltak. „Találkoztak és együtt mentek vásárolni. Jen és Ben rendben voltak” – fogalmazott a bennfentes, hozzátéve, hogy a fókusz főként a tinédzser Samen volt.

