Forró tánc és mély dekoltázs – Jennifer Lopez nem fogta vissza magát

Jennifer Lopez szilveszter estéjén, Las Vegasban, a Caesars Palace legendás Colosseum színpadán adta elő kétórás „Up All Night” című rezidens show-ját, majd a koncert után egy exkluzív after party keretében ünnepelte az új év kezdetét. A több mint négyezer fős közönség előtt zajló fellépést követően a kulisszák mögött is folytatódott a pezsgés, ahol a világsztár különösen felszabadult formáját mutatta – írja a Bild.

Jennifer Lopez

Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Vad szilveszteri buli a színfalak mögött

A sztár egy látványos, mély hátkivágású és dekoltált, földig érő ruhában táncolt hajnalig. A jelenlévők szerint Jennifer Lopez végig uralta a táncparkettet, és több háttértáncosával is közvetlen, vidám hangulatú táncba kezdett.

Jennifer Lopez újra szingli – és élvezi

A szemtanúk szerint a világsztár láthatóan felszabadultan ünnepelt. A Ben Affleckkel való válása után jelenleg szingli, és korábban maga is elárulta, hogy élete egyik „boldog időszakát” éli, amit most a szilveszteri buli hangulata is tökéletesen tükrözött.

Anyukája is együtt ünnepelt vele

Az eseményen jelen volt édesanyja, a 80 éves Guadalupe Rodriguez is, aki nemcsak mosolyogva figyelte lánya ünneplését, hanem maga is táncra perdült a vendégekkel. A családi jelenlét tovább fokozta az est meghitt, mégis látványos hangulatát.

Las Vegas továbbra is Jennifer Lopez birodalma

A szilveszteri este is bebizonyította, hogy Jennifer Lopez Las Vegas egyik legnagyobb attrakciója: ahol ő megjelenik, ott garantált a teltház, a látvány és a címlapra kívánkozó pillanatok.

