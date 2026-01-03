Hírlevél
Jennifer Lopez

Forró tánc és mély dekoltázs – Jennifer Lopez nem fogta vissza magát

57 perce
Forró hangulatban búcsúztatta az óévet a világsztár Las Vegasban. Jennifer Lopez szilveszter éjszakáján nemcsak a színpadon, hanem a backstage-ben is gondoskodott a látványos pillanatokról.
Jennifer Lopez szilveszter estéjén, Las Vegasban, a Caesars Palace legendás Colosseum színpadán adta elő kétórás „Up All Night” című rezidens show-ját, majd a koncert után egy exkluzív after party keretében ünnepelte az új év kezdetét. A több mint négyezer fős közönség előtt zajló fellépést követően a kulisszák mögött is folytatódott a pezsgés, ahol a világsztár különösen felszabadult formáját mutatta – írja a Bild.

BEVERLY HILLS, CALIFORNIA - DECEMBER 03: Jennifer Lopez attends The Hollywood Reporter's annual Women in Entertainment Gala at The Beverly Hills Hotel on December 03, 2025 in Beverly Hills, California. Amy Sussman/Getty Images/AFP (Photo by Amy Sussman / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Jennifer Lopez
Fotó: AMY SUSSMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP

Vad szilveszteri buli a színfalak mögött

A sztár egy látványos, mély hátkivágású és dekoltált, földig érő ruhában táncolt hajnalig. A jelenlévők szerint Jennifer Lopez végig uralta a táncparkettet, és több háttértáncosával is közvetlen, vidám hangulatú táncba kezdett.

Jennifer Lopez újra szingli – és élvezi

A szemtanúk szerint a világsztár láthatóan felszabadultan ünnepelt. A Ben Affleckkel való válása után jelenleg szingli, és korábban maga is elárulta, hogy élete egyik „boldog időszakát” éli, amit most a szilveszteri buli hangulata is tökéletesen tükrözött.

Anyukája is együtt ünnepelt vele

Az eseményen jelen volt édesanyja, a 80 éves Guadalupe Rodriguez is, aki nemcsak mosolyogva figyelte lánya ünneplését, hanem maga is táncra perdült a vendégekkel. A családi jelenlét tovább fokozta az est meghitt, mégis látványos hangulatát.

Las Vegas továbbra is Jennifer Lopez birodalma

A szilveszteri este is bebizonyította, hogy Jennifer Lopez Las Vegas egyik legnagyobb attrakciója: ahol ő megjelenik, ott garantált a teltház, a látvány és a címlapra kívánkozó pillanatok.

