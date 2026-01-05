Megtörten vallott iker gyermekei betegségéről a világhírű énekesnő

Jesy Nelson az Instagramon jelentette be, hogy ikerlányainál ritka genetikai betegséget, SMA-t diagnosztizáltak. Az egykori Little Mix-tag tavaly májusban, koraszülöttként adott életet gyermekeinek, akiknél már csecsemőkorban komoly izomgyengeség és fejlődési nehézségek jelentkeztek. Az énekesnő szerint a betegség az egész család életét alapjaiban változtatta meg - tájékoztat a BBC.

Jesy Nelson koraszülött ikerlányai ritka betegséggel küzdenek - Fotó: BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történt Jesy Nelson ikerlányaival?

Jesy Nelson elmondása szerint az ikrek fejlődése már a korai hónapokban eltért a megszokottól. A kislányok kevesebbet mozgatták a lábaikat, és az etetés is komoly kihívást jelentett. Több hónapnyi vizsgálat után az orvosok gerincvelői izomsorvadást (SMA) állapítottak meg náluk, amely a legsúlyosabb izombetegségek közé tartozik, és kezeletlenül életveszélyes lehet.

Milyen kezelést kaptak Jesy Nelson ikerlányai?

Az énekesnő beszámolója szerint a gyermekek időben megkapták a szükséges kezelést, ami kulcsfontosságú ennél a betegségnél. A terápia célja az izmok további leépülésének lassítása és az életkilátások javítása. Jesy Nelson hangsúlyozta: hálás az orvosoknak, mert a beavatkozás nélkül a betegség végzetes kimenetelű lehetett volna.

