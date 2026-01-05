Megtörten vallott iker gyermekei betegségéről a világhírű énekesnő

Hírlevél
Az elmúlt hónapok Jesy Nelson életének legnehezebb időszakát hozták el, édesanyaként folyamatos kórházi vizsgálatokkal és bizonytalansággal kellett szembenéznie. Jesy Nelson végül nyilvánosan is beszélt arról, milyen súlyos diagnózist kaptak koraszülött ikerlányai, és miért döntött a történet megosztása mellett.
Jesy Nelson az Instagramon jelentette be, hogy ikerlányainál ritka genetikai betegséget, SMA-t diagnosztizáltak. Az egykori Little Mix-tag tavaly májusban, koraszülöttként adott életet gyermekeinek, akiknél már csecsemőkorban komoly izomgyengeség és fejlődési nehézségek jelentkeztek. Az énekesnő szerint a betegség az egész család életét alapjaiban változtatta meg - tájékoztat a BBC.

Jesy Nelson koraszülött ikerlányai ritka betegséggel küzdenek
Jesy Nelson koraszülött ikerlányai ritka betegséggel küzdenek - Fotó: BRYAN STEFFY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történt Jesy Nelson ikerlányaival?

Jesy Nelson elmondása szerint az ikrek fejlődése már a korai hónapokban eltért a megszokottól. A kislányok kevesebbet mozgatták a lábaikat, és az etetés is komoly kihívást jelentett. Több hónapnyi vizsgálat után az orvosok gerincvelői izomsorvadást (SMA) állapítottak meg náluk, amely a legsúlyosabb izombetegségek közé tartozik, és kezeletlenül életveszélyes lehet.

Milyen kezelést kaptak Jesy Nelson ikerlányai?

Az énekesnő beszámolója szerint a gyermekek időben megkapták a szükséges kezelést, ami kulcsfontosságú ennél a betegségnél. A terápia célja az izmok további leépülésének lassítása és az életkilátások javítása. Jesy Nelson hangsúlyozta: hálás az orvosoknak, mert a beavatkozás nélkül a betegség végzetes kimenetelű lehetett volna.

