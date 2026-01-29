Itt a megoldás a jet lag ellen: nem az, amire elsőre gondol

Lynette Gogol okleveles neurológus és életmódorvos szerint a kelet felé történő utazás a jet lag szempontjából jóval megterhelőbb a szervezetnek, mint a nyugati irány. Ennek oka, hogy ilyenkor a biológiai órát előrébb kell állítani, ami természetes módon nehezebb folyamat, mint annak késleltetése – írj a NewYorkPost.

A jet lag ellen nem az alvás, hanem a fény a legerősebb fegyver Fotó:Illusztráció/Unplash

Minél több időzónát lépünk át, és minél hosszabb az utazás, annál nagyobb zavar keletkezik a cirkadián ritmusban — ez pedig nemcsak az alvást, hanem az energiaszintet, a hangulatot, az emésztést és a mentális frissességet is érinti.

A kulcs nem az alvás, hanem a fény

A szakértők egyetértenek abban, hogy a jet lag leggyorsabb ellenszere a megfelelő időzítésű fényhatás.

A fény ugyanis közvetlenül „újrahangolja” az agy belső óráját — de csak akkor, ha jókor éri a szervezetet.

Kelet felé utazáskor a reggeli természetes fény segít előrébb tolni a belső órát, így könnyebb lesz este elaludni és reggel felkelni. Lefekvés előtt viszont érdemes kerülni az erős világítást.

Nyugat felé utazáskor ezzel szemben a késő délutáni vagy kora esti fényhasználat a leghatékonyabb, mert így a szervezet természetesebb módon alkalmazkodik a későbbi lefekvéshez.

Mi a helyzet a melatoninnal?

Kelsey Pabst, regisztrált ápoló szerint kis dózisú melatonin (0,5–3 mg) segíthet az elalvásban, de hangsúlyozta: a jet lag alapvetően nem alvásprobléma, hanem fényprobléma.

Szerinte különösen hasznos lehet szemmaszkot viselni repülés közben, hogy elkerüljük a nem kívánt fényhatásokat, főleg egyetlen éjszaka alatt történő vagy hat óránál nagyobb időeltolódással járó utaknál.

Mi van, ha nincs természetes fény?

Ha az időjárás vagy az időbeosztás miatt nem megoldható a napfény, egy speciális fényterápiás lámpa is segíthet.

A szakértők szerint napi 20–30 perc, körülbelül 10 000 lux erősségű fény már hatékony lehet — de kizárólag megfelelő időpontban használva.

A jet lag nem csupán kellemetlen fáradtság, hanem a szervezet teljes ritmusának felborulása. A legfontosabb üzenet egyértelmű: nem az alvás erőltetése, hanem a tudatos fényhasználat hozza el a gyorsabb regenerációt — akár melatonin nélkül is.