Hinckley állítja: Ő csinált Jodie Fosterből leszbikust!

A most 70 éves Hinckley az új memoárjában írt arról, hogy a híres hollywoodi színésznőt, Jodie Fostert – akit az 1976-os Taxisofőr című filmje óta figyel – mélyen megrázta a Ronald Reagan elleni merénylet.

Jodie Foster, hollywoodi színésznő

Fotó: ABDEL MAJID BZIOUAT / AFP

Szerinte ez az élmény, esemény hozzájárult ahhoz, hogy Foster később a nők felé fordult, s aztán nyíltan vállalta a másságát. Hinckley állítása szerint korábban Foster férfiakkal járt, de az általa okozott trauma végül más irányba terelte – írta a TMZ.

A cél: közel kerülni Jodie Fosterhez

Hamarosan 45 éves, hogy 1981 márciusában John Hinckley Jr. a washingtoni Hilton szálló előtt hatszor rálőtt Reagan elnökre, és több más személyt is megsebesített.

A bíróság végül elmeállapota miatt nem találta bűnösnek, ám hosszú évekig, több mint 30 évig pszichiátriai intézetben tartották. John akkor azt mondta, hogy az esküdtszék és a bíróság helyes ítéletet hozott.

A merénylő 2016-ben kiengedték, s most először beszél nyíltan motivációjáról és megszállottságáról: Foster iránti rajongása évtizedeken át kísérte, üzeneteket küldött neki, verseket írt, és úgy vélte, hogy tettével közelebb kerülhet hozzá. Bár Hinckley szerint ma már más ember, állításai és memoárja új vitát generáltak a közvéleményben. Foster képviselői nem kívántak nyilatkozni, és az egész ügy ismét felidézi a múlt sokkoló eseményeit, valamint a megszállottság veszélyes oldalát.