Julio Iglesias

Julio Iglesias tagadja az ellene felhozott vádakat

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
Julio Iglesias határozottan visszautasította azokat a szexuális bántalmazással kapcsolatos vádakat, amelyeket két volt női alkalmazottja fogalmazott meg vele szemben. Julio Iglesias ellen a Bahamákon és a Dominikai Köztársaságban történt állítólagos visszaélések miatt indult eljárás, az ügyet a spanyol igazságszolgáltatás vizsgálja.
Julio Iglesiastagadásszexuális bántalmazás

A két nő – egy háztartási alkalmazott és egy gyógytornász – szerint 2021-ben, karibi ingatlanjain dolgozva szexuális zaklatásnak és kényszerítő munkakörülményeknek voltak kitéve. Jogvédő szervezetek szerint az ügy akár emberkereskedelem gyanúját is felvetheti, Julio Iglesias azonban mindent tagad – közölte a BBC

Julio Iglesias – Fotó: JAVIER SORIANO / AFP
Julio Iglesias 
Fotó: JAVIER SORIANO / AFP

Az ügy néhány napja robbant ki, amikor a spanyol legfelsőbb ügyészség vizsgálatot indított szexuális bántalmazás miatt, az állítólagos esetek több országban történtek. A vádak szerint a történtek 2021-ben zajlottak az énekes dominikai és bahamai otthonaiban. 

Tagadom, hogy bántalmaztam, kényszerítettem vagy tiszteletlenül bántam volna bármely nővel. Ezek a vádak teljes mértékben hamisak, és mélyen elszomorítanak”

 – írta a 82 éves énekes az Instagramon. 

A nyomozás folyamatban van, az énekes közeli ismerősei ugyanakkor alaptalannak nevezték az ellene felhozott állításokat.

Mivel vádolják pontosan Julio Iglesiast?

A két volt alkalmazott állítása szerint Julio Iglesias rendszeresen nyomást gyakorolt rájuk szexuális kapcsolat létesítése céljából, fizikailag és verbálisan bántalmazta őket, ehhez munkahelyi kiszolgáltatottságukat használta ki. Az egyik nő azt állította, hogy az énekes beleegyezése nélkül szexuálisan bántalmazta, és úgy fogalmazott: „szinte minden éjszaka használt, tárgynak éreztem magam”.

Annak idején apasági per is indult Julio Iglesias ellen

A most 82 éves Julio Iglesiasnak már korábban is kellett bíróságra járnia. Nyolc éve apasági pert indítottak ellene,  miután egy 41 éves valenciai férfi állítólag DNS-teszttel tudta bizonyítani, hogy ő a világhírű popsztár fia. 

Julio Iglesias a gyanú szerint milliókat tett zsebre

A népszerű énekest tanúként hallgatták meg egy perben, mivel a vád szerint illegálisan kapott több millió euró közpénzt.

 

 

 


 

 

 


 

 

