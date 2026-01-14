Hírlevél
julio iglesias

Szexbotrány robbant ki a legendás énekes körül – nyomoz az ügyészség

Súlyos vádak árnyékolják be a legendás spanyol énekes karrierjét, miután két volt alkalmazottja szexuális visszaélésekkel vádolta meg. Julio Iglesias ügyében a spanyol legfelsőbb ügyészség vizsgálatot indított, az állítólagos esetek több országban történtek.
julio iglesiasvilághírű énekesspanyolország

A spanyol hatóságok hivatalosan is vizsgálatot indítottak Julio Iglesias ellen, miután két korábbi női alkalmazott szexuális zaklatással és munkahelyi visszaélésekkel vádolta meg a világhírű énekest – írja a TMZ. A vádak szerint a történtek 2021-ben zajlottak az énekes dominikai és bahamai otthonaiban.

(FILES) Spanish singer Julio Iglesias sings during the Telethon television program in Paris on December 6, 2003. Two former employees of Julio Iglesias sue him before the Spanish justice, after denouncing in a journalistic investigation published this January 13, 2026 alleged assaults and sexual harassment by the Spanish singer. Legal sources confirmed to AFP that a complaint against Iglesias was filed on January 5 and is being examined. (Photo by Bertrand GUAY / AFP)
A világhírű énekes, Julio Iglesias ellen súlyos szexuális zaklatási vádak miatt indult ügyészségi vizsgálat Spanyolországban.
Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A spanyol ügyészség közlése szerint a feljelentést a múlt héten nyújtották be, miután a női panaszosok vallomásai megjelentek az Univision és az elDiario.es felületein. A Julio Iglesias elleni vizsgálat jelenleg előkészítő szakaszban van, a hatóságok még adatgyűjtést folytatnak.

Mivel vádolják pontosan Julio Iglesiast?

A két volt alkalmazott állítása szerint Julio Iglesias rendszeresen nyomást gyakorolt rájuk szexuális kapcsolatra, fizikailag és verbálisan bántalmazta őket, valamint munkahelyi kiszolgáltatottságukat kihasználva zaklatta őket. Az egyik nő azt állította, hogy az énekes beleegyezése nélkül szexuálisan bántalmazta, és úgy fogalmazott: „szinte minden éjszaka használt, tárgynak éreztem magam”.

Nem reagált a vádakra az énekes stábja

A világsztár képviselőit a nemzetközi sajtó már megkereste, ám Julio Iglesias részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció. 

Az ügy érzékenységét növeli, hogy Iglesias Spanyolországban nemzeti ikonként ismert, és több mint 300 millió eladott lemezzel minden idők egyik legsikeresebb előadója.

A spanyol ügyészség hangsúlyozta: az eljárás során minden érintett ártatlanságát vélelmezik mindaddig, amíg jogerős bírósági döntés nem születik.

 

