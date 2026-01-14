Szexbotrány robbant ki a legendás énekes körül – nyomoz az ügyészség

A spanyol hatóságok hivatalosan is vizsgálatot indítottak Julio Iglesias ellen, miután két korábbi női alkalmazott szexuális zaklatással és munkahelyi visszaélésekkel vádolta meg a világhírű énekest – írja a TMZ. A vádak szerint a történtek 2021-ben zajlottak az énekes dominikai és bahamai otthonaiban.

A világhírű énekes, Julio Iglesias ellen súlyos szexuális zaklatási vádak miatt indult ügyészségi vizsgálat Spanyolországban.

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A spanyol ügyészség közlése szerint a feljelentést a múlt héten nyújtották be, miután a női panaszosok vallomásai megjelentek az Univision és az elDiario.es felületein. A Julio Iglesias elleni vizsgálat jelenleg előkészítő szakaszban van, a hatóságok még adatgyűjtést folytatnak.

Mivel vádolják pontosan Julio Iglesiast?

A két volt alkalmazott állítása szerint Julio Iglesias rendszeresen nyomást gyakorolt rájuk szexuális kapcsolatra, fizikailag és verbálisan bántalmazta őket, valamint munkahelyi kiszolgáltatottságukat kihasználva zaklatta őket. Az egyik nő azt állította, hogy az énekes beleegyezése nélkül szexuálisan bántalmazta, és úgy fogalmazott: „szinte minden éjszaka használt, tárgynak éreztem magam”.

Nem reagált a vádakra az énekes stábja

A világsztár képviselőit a nemzetközi sajtó már megkereste, ám Julio Iglesias részéről egyelőre nem érkezett hivatalos reakció.

Az ügy érzékenységét növeli, hogy Iglesias Spanyolországban nemzeti ikonként ismert, és több mint 300 millió eladott lemezzel minden idők egyik legsikeresebb előadója.

A spanyol ügyészség hangsúlyozta: az eljárás során minden érintett ártatlanságát vélelmezik mindaddig, amíg jogerős bírósági döntés nem születik.