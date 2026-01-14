Megfújtak egy ősi eszközt, és mindenki megdöbbent attól, ami történt

A kutatók feltevése szerint a „hangos kagylókat” a kommunikáció egyik formájaként használták, olyan egyszerű kódokkal, amelyeket a közösségek megosztottak egymással. A kagylók hangja könnyedén át tudott hidalni 5-10 kilométeres távolságot a kőkorszaki falvak között. A települések között az információk átadására, a támadásokra való figyelmeztetésére vagy a betakarítási idők összehangolására használták leginkább.

Amikor a hang vált hírvivővé a kőkorszakban – Az őskori kagylók titka. Fotó: Shutterstock /

Az őskori kagylók titka

A katalóniai Llobregat folyó menti öt régészeti lelőhelyen talált eszközökről szóló tanulmány az Antiquity folyóiratban jelent. A lelőhelyek kb. 10 km-re vannak egymástól, két helyszín mezőgazdasági település volt, olyan messze egymástól, hogy a sík vidéken nem lehetett belátni őket. A kutatók szerint a „kagylókürtök” elég hangosak voltak ahhoz, hogy lehetővé tegyék a falvak közötti információcserét. Vetés és aratás idején, amikor az emberek a földeken dolgoztak, a hangüzenetek megkönnyítették a munkák összehangolását, a hírvivők küldése sokkal bonyolultabb volt.

A Barcelonai Egyetem munkatársa, dr. Margarita Díaz-Andreu, a tanulmány társszerzője szerint a bányákban megtalált eszközöket valószínűleg a bányában leselkedő veszélyek jelzésére, vagy egy sötét és hangos helyen történő kommunikációra használták.

Minden kürt a „Charonia” tengeri csiga, más néven Triton kagyló kissé módosított héjából készült, a hegyét gondosan eltávolították, hogy fúvókát képezzen. Ez azt jelenti, hogy Katalónia ókori lakói kifejezetten „zenei” tulajdonságaik miatt gyűjtötték a csigákat, és nem fogyasztásra szánták őket. A kagylókürtök zenei tulajdonságai arra utalnak, hogy rendkívüli gondossággal tervezték őket.

A tanulmány vezető szerzője, dr. Miquel López-Garcia, a Barcelonai Egyetem munkatársa nemcsak régész, de profi trombitás is, így természetesen megszólaltatta a kürtöket. Azt tapasztalta, hogy a tiszta, szabályos vágással és 20 milliméter széles fúvókával rendelkező kürtök hangos, stabil hangokat tesznek lehetővé. A legjobb trombiták három különálló hangot tudtak kiadni, rendkívül egyenletes hangmagassággal.