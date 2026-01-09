Fordulóponthoz érkezhet egy veszélyeztetett faj sorsa

Négy év után ismét párzanak Új-Zélandon a veszélyeztetett fajnak számító kakapók, másnéven bagolypapagájok, február közepére várják az első fiókák kikelését - jelentette be pénteken az ország természetvédelmi minisztériuma.

A kakapó szaporodása kulcsfontosságú a faj fennmaradásához

Fotó: Unsplash

Mindig izgalommal nézünk a párzási időszak kezdete elé, most azonban különösen odafigyelünk, ilyen hosszú szünet után

- jelentette ki Deidre Vercoe, a tárca kakapók védelméért felelős programjának munkatársa, aki elmondta azt is, hogy a madarak utoljára 2022-ben tanúsítottak nagyobb érdeklődést egymás iránt.

Kakapó és természetvédelem: újraindult egy rég várt folyamat

Hozzátette, hogy az elkövetkező hónapokban több párosodásra számítanak, és nem zárta ki azt sem, hogy az elkövetkező időszak lesz az utóbbi 30 év legnagyobb párzási szezonja.

Az Új-Zélandon őshonos, röpképtelen, zöldes színű madár 2-4 évente szaporodik, közömbössége - illetve a gyarmatosítás és az invazív fajok behurcolása - miatt pedig mára a világ egyik legritkább madarává vált. Jelenleg mindazonáltal 83 termékeny nőstényt is számon tartanak országszerte, így a tárca reményei szerint idén komoly kakapószaporulatra lehet számítani.

A minisztérium - a térségben élő Ngai Tahu maori törzzsel közösen - 1995-ben indította a kakapók megőrzéséért felelős programot, akkor ugyanis már csak 51 kakapóról tudtak országszerte.

A Ngai Tahu törzs részéről a programban részt vevő Tane Davis azt mondta, reméli, hogy a kakapók egy nap elterjednek Új-Zéland teljes déli régiójában.

