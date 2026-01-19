Apokaliptikus állapotok uralkodnak Kamcsatkán: videón a 4 méteres hó

Kamcsatka félszigetét az elmúlt hetekben példátlan erejű téli viharok sújtották: a rendkívüli havazás következtében egyes településeken négy métert közelítő hóréteg alakult ki, ami több mint 30–50 éves rekordokat döntött meg. A hóval és jéggel érkező viharok komoly fennakadásokat okoztak a mindennapi életben, miközben tragédiákhoz is vezettek - tájékoztat a TVP WORLD.
Kamcsatka: halálos balesetek és rendkívüli állapotok
A térség központjában, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban két idős férfi vesztette életét, amikor a háztetőkről lezúduló hó maga alá temette őket. A városvezetés rendkívüli állapotot hirdetett, és az esetek miatt az ingatlankezelő cégek felelősségét is vizsgálják. A mentőszolgálatok folyamatosan tisztítják az épületek tetejét, de a jégcsapok és az újabb omlások továbbra is veszélyt jelentenek.
A heves hóesés és az erős szél miatt számos utat lezártak, a tömegközlekedést ideiglenesen felfüggesztették, járatkésések és -törlések nehezítették a közlekedést.
Videófelvételek tanúsága szerint autók tűntek el szinte teljesen a hó alatt, a lakók pedig alagutakat vájtak, hogy kijuthassanak otthonaikból. A boltokban időszakos élelmiszerhiány alakult ki, egyesek pedig a gyógyszerek beszerzésével is nehézségekbe ütköztek.
A regionális vezetés határidőt szabott a főútvonalak megtisztítására és az ellátás stabilizálására, ám a szakemberek szerint a teljes normalizálódás hosszabb időt vehet igénybe.
Sorra dőlnek a hidegrekordok: a hétvégén még Floridában is havazott
Vasárnap reggel a Sunshine State-ben szokatlan látvány tárult az emberek elé. Floridában ritka havazásra ébredtek az emberek, az állam egyes területein fagyriadó is érvényben van.
Dobjon el mindent! Ilyet még nem látott: teve ténfergett a havazásban
Franciaországban, Párizstól nagyjából 60 mérföldre történt az eset, amikor két teve megpróbált elszökni egy vándorcirkuszból. Az egyik állatról készült felvétel különösen nagy figyelmet kapott, mivel a videón a teve nyugodtan sétál a szakadó havazásban
A meteorológusok szerint az idei tél különösen rendkívüli: decemberben a megszokott havi átlag többszöröse hullott, január első felében pedig további extrém mennyiségű hó esett. A tartós havazás miatt több lakóövezetben lavinaveszélyre is figyelmeztettek.