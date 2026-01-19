Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Egressy Mátyás gimnáziuma felhúzta a fekete zászlót

Olvasta?

Zelenszkij akkora maflást kapott, hogy a fal adta a másikat

kamcsatka

Apokaliptikus állapotok uralkodnak Kamcsatkán: videón a 4 méteres hó

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kamcsatka az elmúlt fél évszázad legsúlyosabb téli időjárásával küzd, amely halálos áldozatokat, közlekedési káoszt és ellátási gondokat okozott. Kamcsatka térségét sorozatos viharok temették maga alá, és a hatóságok szerint a helyreállítás még napokig, akár hetekig is eltarthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kamcsatkaapokaliptikus

Kamcsatka félszigetét az elmúlt hetekben példátlan erejű téli viharok sújtották: a rendkívüli havazás következtében egyes településeken négy métert közelítő hóréteg alakult ki, ami több mint 30–50 éves rekordokat döntött meg. A hóval és jéggel érkező viharok komoly fennakadásokat okoztak a mindennapi életben, miközben tragédiákhoz is vezettek - tájékoztat a TVP WORLD.

kamcsatka
Kamcsatka utcái: lakóházak bejáratait torlaszolta el a példátlan mennyiségű hó
Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU

Kamcsatka: halálos balesetek és rendkívüli állapotok

A térség központjában, Petropavlovszk–Kamcsatszkijban két idős férfi vesztette életét, amikor a háztetőkről lezúduló hó maga alá temette őket. A városvezetés rendkívüli állapotot hirdetett, és az esetek miatt az ingatlankezelő cégek felelősségét is vizsgálják. A mentőszolgálatok folyamatosan tisztítják az épületek tetejét, de a jégcsapok és az újabb omlások továbbra is veszélyt jelentenek.

A heves hóesés és az erős szél miatt számos utat lezártak, a tömegközlekedést ideiglenesen felfüggesztették, járatkésések és -törlések nehezítették a közlekedést.

Videófelvételek tanúsága szerint autók tűntek el szinte teljesen a hó alatt, a lakók pedig alagutakat vájtak, hogy kijuthassanak otthonaikból. A boltokban időszakos élelmiszerhiány alakult ki, egyesek pedig a gyógyszerek beszerzésével is nehézségekbe ütköztek.

KAMCHATKA, RUSSIA - JANUARY 19: A view of the heaviest snowfall in the past 30 years is seen in Kamchatka Peninsula, Russia on January 19, 2026. The real conditions and daily life on streets and avenues are seen after images of the snowfall spread widely on social media. Alexander A. Piragis / Anadolu (Photo by Alexander A. Piragis / Anadolu via AFP)
Kamcsatkán autók tűntek el a rekordmennyiségű hó alatt
Fotó: ALEXANDER A. PIRAGIS / ANADOLU

A meteorológusok szerint az idei tél különösen rendkívüli: decemberben a megszokott havi átlag többszöröse hullott, január első felében pedig további extrém mennyiségű hó esett. A tartós havazás miatt több lakóövezetben lavinaveszélyre is figyelmeztettek. 

A regionális vezetés határidőt szabott a főútvonalak megtisztítására és az ellátás stabilizálására, ám a szakemberek szerint a teljes normalizálódás hosszabb időt vehet igénybe.

Sorra dőlnek a hidegrekordok: a hétvégén még Floridában is havazott

Vasárnap reggel a Sunshine State-ben szokatlan látvány tárult az emberek elé. Floridában ritka havazásra ébredtek az emberek, az állam egyes területein fagyriadó is érvényben van.

Dobjon el mindent! Ilyet még nem látott: teve ténfergett a havazásban

Franciaországban, Párizstól nagyjából 60 mérföldre történt az eset, amikor két teve megpróbált elszökni egy vándorcirkuszból. Az egyik állatról készült felvétel különösen nagy figyelmet kapott, mivel a videón a teve nyugodtan sétál a szakadó havazásban

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!