Kiderült: ekkor a legkanosabbak a férfiak

Egy friss, nagymintás kutatás azt mutatja, hogy a vágy alakulását nemcsak a biológia, hanem az élethelyzet és a kapcsolatok minősége is erősen befolyásolja. Ezért nem meglepő, hogy sok férfi nem tinédzser korban a legkanosabb, hanem kifejezeten egy későbbi életszakaszban, amikor már magabiztosabb és kiegyensúlyozottabb – írja a New York Post.

Osztriga, tökmag és csicseriborsó – ezek a vágyfokozó ételek segíthetnek új lendületet vinni a szexuális életbe.

Fotó: Unsplash

Mikor lesz igazán kanos a férfi – és miért?

A kutatás eredményei szerint a férfiak szexuális vágya gyakran a harmincas évek végén és a negyvenes évek elején éri el a csúcspontját. Ebben az életszakaszban sokaknál már stabil párkapcsolat, mélyebb érzelmi kötődés és nagyobb önismeret van jelen. A szakértők szerint

ezek a tényezők gyakran erősebben hatnak a libidóra, mint az életkor önmagában.

Az is kiderült, hogy olyan háttéradatok, mint az iskolázottság vagy a munkahelyi stabilitás, önállóan is befolyásolják a szexuális vágyat. Bár az idő múlásával a libidó általában csökken, a nőknél ez a változás jóval hirtelenebbnek bizonyult. A gyermekvállalás is eltérően hatott: sok nőnél csökkentette, míg egyes férfiaknál inkább növelte a vágyat. A kutatás egyik fontos üzenete, hogy a szexuális étvágy nem lineárisan változik, és nincs mindenkire érvényes minta. Összességében a vágy természetes módon alakul az élet során, és ez önmagában nem jelent sem problémát, sem rendellenességet.

Halálos is lehet a szexuális vágy

A szexuális vágy nemcsak örömforrás, hanem fontos jelzés is lehet az egészségi állapotról. Egy kutatás szerint azoknál a férfiaknál, akiknél jelentősen lecsökken a szex iránti érdeklődés, nagyobb eséllyel romlik az általános egészség és nő a korai halálozás kockázata. Vagyis a libidó hiánya nemcsak a hálószobában lehet gond, hanem figyelmeztető jel is, hogy valami nincs rendben a szervezetben.

Libidó télen: j ön a hideg és csökken a libidó?

A téli hónapokban az időjárás és az évszak miatt gyakran csökken a szexuális vágy, mivel a kevesebb napsütés, a hormonális változások és az alacsonyabb fizikai aktivitás gyengítheti a libidót. Ugyanakkor nem mindenkinél jelentkezik ez a visszaesés, és tudatos életmóddal (például több mozgással, napfénnyel és intimitásra fordított idővel) a vágy télen is fenntartható vagy fokozható.