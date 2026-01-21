Járványveszély Sydneyben – egyre többen fertőződnek meg

A legutóbbi két eset közül az egyik egy Thaiföldről hazatérő utazóhoz köthető, a másik pedig helyi fertőzés volt. A hatóságok szerint az érintettek – anélkül, hogy tudtak volna róla – több sydney-i helyszínen is megfordultak, köztük egészségügyi intézményekben is. Ezek a helyek jelenleg nem jelentenek folyamatos fertőzési kockázatot, de az ott megfordulóknak érdemes figyelniük a tüneteket – számol be a DailyMail.
Az egészségügyi szolgálat arra kérte azokat, akik január közepén bizonyos gyógyszertárakban vagy kórházi sürgősségi osztályokon jártak, hogy a következő hetekben fokozottan figyeljék egészségi állapotukat.
Milyen tünetekre kell figyelni?
A szakemberek azt javasolják, hogy aki tüneteket tapasztal, előzetesen telefonon egyeztessen orvosával vagy egészségügyi intézménnyel, így elkerülhető a további fertőzések kockázata a várótermekben.
Kanyaró elleni védekezés: védőoltással megelőzhető a fertőző betegség
A kanyaró rendkívül fertőző, levegőben terjedő betegség, amely köhögéssel vagy tüsszentéssel is könnyen átadható. Jó hír azonban, hogy védőoltással hatékonyan megelőzhető. Az egészségügyi hatóságok hangsúlyozzák: mindenkinek érdemes ellenőriznie, hogy megkapta-e a szükséges oltásokat.
Ausztráliában a kanyaró-mumpsz-rubeola (MMR) vakcina ingyenesen elérhető a gyermekek számára, de azoknak a felnőtteknek is ajánlott, akik nem biztosak abban, hogy korábban két adag oltást kaptak. A szakértők szerint az extra oltás biztonságos, különösen külföldi utazás előtt.
A figyelmeztetés egyértelmű: a megelőzés kulcsszerepet játszik, és a kanyaró elleni védekezésben a védőoltás továbbra is a leghatékonyabb eszköz.
A kanyaró kezdeti tünetei közé tartozik a láz, az orrfolyás, a vörös, fájó szemek és a köhögés. Ezeket általában három-négy nappal később egy jellegzetes, piros foltos kiütés követi, amely a fejről indulva az egész testre kiterjedhet. A lappangási idő akár 18 nap is lehet, ezért fontos, hogy az érintettek ez idő alatt is figyeljenek magukra.