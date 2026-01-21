Halálos járvány tombol egy amerikai államban, ki tudja, hol áll meg

A Dél-Karolinai Közegészségügyi Minisztérium tájékoztatása szerint jelenleg 538 ember van karanténban, további 33 fő pedig elkülönítés alatt áll. A karantén várhatóan február 23-án ér véget. Legalább 15 oktatási intézmény, köztük általános iskolák, középiskolák és gimnáziumok érintettek. A hatóságok figyelmeztetést adtak ki a Clemson Egyetem és az Anderson Egyetem hallgatói számára is; a két intézményben összesen 88 diák került karanténba kanyaró miatt - írja az ABC.

A tudósok szerint a kanyaró a legfertőzőbb betegség.

Tovább terjed a kanyaró az Egyesült Államokban

Az egészségügyi hatóságok szerint több személy fertőzőképes állapotban járt nyilvános helyeken. Külön kiemelték egy duncani Publix áruházat, amelyet január 16-án, valamint egy inmani Food Lion üzletet, amelyet január 11-én és 12-én látogattak meg érintettek. Az ott tartózkodók, különösen az oltatlanok számára fokozott tünetfigyelést javasolnak február elejéig.

A Betegségellenőrzési és Megelőzési Központ (CDC) továbbra is hangsúlyozza az oltások fontosságát.

Az ajánlás szerint a kanyaró, mumpsz és rubeola elleni (MMR) vakcinából két adag szükséges, amely közel 97 százalékos védelmet nyújt. Ennek ellenére az oltási arányok az elmúlt években csökkenést mutatnak: a 2024–2025-ös tanévben az óvodások 92,5 százaléka kapta meg az MMR-oltást, szemben a világjárvány előtti 95,2 százalékkal. Szakértők arra figyelmeztetnek, hogy a folyamatos járványterjedés komoly következményekkel járhat.

Amennyiben bebizonyosodik, hogy a kanyaró 12 hónapon át megszakítás nélkül terjed az Egyesült Államokban, az ország elveszítheti a 2000-ben elért kanyaró-eliminációs státuszát, és a betegséget ismét endémiásnak minősíthetik.

A CDC adatai szerint 2024-ben 44 államban összesen 2242 kanyarós esetet regisztráltak, ami 1992 óta a legmagasabb szám. 2025-ben eddig 171 megbetegedést jelentettek kilenc államból, ami arra utal, hogy a járvány megfékezése továbbra is komoly kihívást jelent az amerikai egészségügyi hatóságok számára. Az Origo korábban arról írt, hogy brutális mértékben terjed a kanyaró: igen veszélyes szövődménye lehet.