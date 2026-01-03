Brutális mértékben terjed a kanyaró: igen veszélyes szövődménye lehet

2025-ben drámai mértékben megemelkedett a kanyarós megbetegedések száma az Egyesült Államokban. Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai szerint több mint 2000 igazolt esetet regisztráltak, ami a legmagasabb szám 1992 óta. A szakértők szerint azonban nemcsak maga a betegség veszélyes, hanem egy hosszú távú, alattomos hatás is fenyegeti a túlélőket, hívta fel a figyelmet a New York Post.
A kanyaró durva szövődménye
A kanyaró egyik legsúlyosabb szövődményét immunamnéziának nevezik. Ez akkor alakul ki, amikor a vírus megtámadja az immunrendszer emlékező sejtjeit, vagyis azokat, amelyek korábbi fertőzések és oltások alapján „emlékeznek” arra, hogyan kell védekezni egy adott kórokozó ellen.
Normális esetben vannak sejtek, amelyek felismerik a korábban már legyőzött vírust, és azonnal tudják, milyen ellenanyagot kell gyártani. A kanyaró ezt a rendszert egyszerűen kikapcsolja
– magyarázta Dr. Sharon Nachman, a Stony Brook Gyermekkórház fertőző betegségekért felelős vezetője. Egy tanulmány szerint a kanyaró akár a gyermekek meglévő ellenanyagainak 73 százalékát is eltörölheti.
A probléma nem ér véget a láz és a kiütések elmúlásával. Kutatások kimutatták, hogy az immunrendszer hónapokig, sőt akár 5 évig is gyengült maradhat, a betegek újra sebezhetővé válnak olyan betegségekkel szemben, amelyeken már átestek, vagy amelyek ellen korábban be voltak oltva. Ez jelentősen növeli a másodlagos fertőzések kockázatát, például a tüdőgyulladást, a bárányhimlőt, és egyéb súlyos bakteriális nyavaják összeszedését.
Súlyosabb, mint hittük
A kanyaró sokkal nagyobb veszélyt jelent, mint korábban gondoltuk. Ma már tudjuk, hogy a vírus hosszú távon törli az immunmemóriát – ez még inkább alátámasztja az oltás fontosságát
– mondta Stephen Elledge, a gyermekek ellenanyagait vizsgáló kutatás vezetője.
A CDC szerint a MMR-oltás (kanyaró–mumpsz–rubeola) két adag után 97 százalékos védelmet nyújt, ráadásul általánosan erősítheti az immunsejtek működését. Ennek ellenére az átoltottság vészesen csökken. A 2024–2025-ös tanévben az amerikai óvodások 92,5 százaléka kapta csak meg az oltást, miközben a szakértők szerint legalább 95 százalék szükséges a járványok megelőzéséhez.
Riasztó számok, halálesetek
Tavaly az Egyesült Államokban:
- 2065 igazolt kanyarós esetet jelentettek,
- 235 beteget kórházba kellett szállítani,
- az érintettek több mint fele 19 év alatti volt,
- legalább három ember meghalt.
A legtöbb megbetegedést Texasban, Arizonában és Dél-Karolinában regisztrálták.
Az Egyesült Államok elveszítheti a kanyarómentes státuszát, ha ez a tendencia folytatódik
– figyelmeztetett William Moss, a Nemzetközi Vakcina-hozzáférési Központ vezetője.
A kanyaró tehát nemcsak egy régi, legyőzött betegség – hanem egy hosszú távú immunológiai fenyegetés, amely újraírhatja a szervezet védekezőképességét.
