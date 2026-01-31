Kanye West felesége kiborult: a házasság a szakadék szélén

A források szerint Kanye West felesége, Bianca Censori hosszabb ideje küzdött a kapcsolatuk terheivel, miközben a rapper mentális állapota újra és újra válsághelyzeteket idézett elő. A bipoláris zavar, a nyilvános botrányok és a kezeletlen időszakok komoly feszültséget okoztak a házasságban, amely végül a rehabilitációs kezelés felé terelte Kanye Westet - írja a Daily Mail.

Kanye West felesége, Bianca Censori az amerikai rapénekessel a Grammy-díjak 67. átadási ünnepségére érkezik a Los Angeles-i Crypto.com Arénába

Fotó: Getty Images via AFP/Matt Winkelmeyer / Getty Images via AFP/Matt Winkelmeyer

Miért akart Kanye West felesége kilépni a házasságból?

Bianca Censori állítólag azért fontolgatta többször is a szakítást, mert férje mentálisan instabil időszakai kiszámíthatatlanná tették a mindennapjaikat. A rapper ilyenkor gyakran keveredett konfliktusokba, nyilvános botrányokba, amelyek nemcsak a hírnevét, hanem a magánéletét is rombolták. A folyamatos érzelmi hullámzás hosszú távon komoly terhet jelentett a házasság számára.

Hogyan hatott Kanye West betegsége a házasságára?

Kanye West mentális betegsége, különösen a bipoláris zavar, jelentős hatással volt a kapcsolat dinamikájára. A mániás és depresszív időszakok váltakozása érzelmi távolságot teremtett a felek között, miközben a rehabilitáció végül fordulópontot hozott. A rapper később elismerte, hogy felesége volt az, aki felismerte a mélypontot, és segített neki a megfelelő kezelés megtalálásában.

