Ne a kukában végezze! Így mentheti meg a karácsonyfáját

A környezetvédelmi szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy világszerte évente több millió élő karácsonyfa kerül hulladéklerakókba. Itt oxigénhiányos környezetben bomlanak le, ami nemcsak rendkívül lassú folyamat, de metán- és szén-dioxid-kibocsátással is jár, ami hozzájárul az üvegházhatás fokozódásához, sőt a talajvíz szennyezéséhez is – írja az AP News.

Kidobná? Gondolja át! A karácsonyfa ennél sokkal többet ér

Fotó: Andrik Langfield / Unsplash

A szakemberek szerint azonban léteznek olyan megoldások, amelyekkel a fenyő a környezet terhelése helyett inkább a kert és az élővilág javát szolgálhatja.

Karácsonyfa újrahasznosítása a kertben

Az egyik legegyszerűbb módszer a fenyőágak mulcsként való felhasználása. Az ágakat a kertben szétterítve természetes szigetelőréteget kap a talaj, amely megvédi a növények gyökérzetét a fagyás-olvadás okozta károktól. Tavasszal az elöregedett, törékeny ágak könnyen feldarabolhatók, és tovább bomlanak a talaj felszínén.

Fontos tudni, hogy a fenyőtűlevelek nem savanyítják számottevően a talajt, így nem jelentenek veszélyt a legtöbb kerti növényre.

Tűzifa és madármenedék is lehet belőle

A törzset feldarabolva és kiszárítva kiváló tűzifát nyerhetünk, amelyet akár egy kerti tűzrakóhelyen is felhasználhatunk.

Emellett a kert egy csendes sarkában felállított fa természetes menedéket biztosíthat a télen is itt maradó madarak számára, különösen, ha etetőt is helyeznek el rajta.

Akik tóval rendelkező kertben élnek, akár vízbe süllyesztve is elhelyezhetik a fát, így búvóhelyet adhatnak a halaknak.

Helyi gyűjtőprogramok is segíthetnek

Számos település szervez karácsonyfa-gyűjtési akciókat, amelyek során a begyűjtött fákat aprítják, majd a keletkező mulcsot ingyenesen kiosztják a lakosok között, vagy természetvédelmi célokra használják fel.

Érdemes a helyi önkormányzatnál vagy online tájékozódni arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a környéken.

