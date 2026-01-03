Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Trump sajtótájékoztatót tartott: amit bejelentett, attól leesett az állunk! – részletek

Sport

Megvan Varga Barnabás utódja a Fradinál? Reagált a menedzser

karácsonyfa

Ne a kukában végezze! Így mentheti meg a karácsonyfáját

53 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az ünnepek elmúltával sok család számára új kérdés merül fel: mi legyen a nappalit feldíszítő fenyő sorsa? A karácsonyfa azonban nemcsak hulladék lehet, hanem értékes erőforrás is – ha megfelelő módon hasznosítják.
Link másolása
Vágólapra másolva!
karácsonyfaújrahasznosításhulladékfafenyő

A környezetvédelmi szervezetek arra hívták fel a figyelmet, hogy világszerte évente több millió élő karácsonyfa kerül hulladéklerakókba. Itt oxigénhiányos környezetben bomlanak le, ami nemcsak rendkívül lassú folyamat, de metán- és szén-dioxid-kibocsátással is jár, ami hozzájárul az üvegházhatás fokozódásához, sőt a talajvíz szennyezéséhez is – írja az AP News.

karácsonyfa, fenyő
Kidobná? Gondolja át! A karácsonyfa ennél sokkal többet ér
Fotó: Andrik Langfield / Unsplash

A szakemberek szerint azonban léteznek olyan megoldások, amelyekkel a fenyő a környezet terhelése helyett inkább a kert és az élővilág javát szolgálhatja.

Karácsonyfa újrahasznosítása a kertben

Az egyik legegyszerűbb módszer a fenyőágak mulcsként való felhasználása. Az ágakat a kertben szétterítve természetes szigetelőréteget kap a talaj, amely megvédi a növények gyökérzetét a fagyás-olvadás okozta károktól. Tavasszal az elöregedett, törékeny ágak könnyen feldarabolhatók, és tovább bomlanak a talaj felszínén.

Fontos tudni, hogy a fenyőtűlevelek nem savanyítják számottevően a talajt, így nem jelentenek veszélyt a legtöbb kerti növényre.

Tűzifa és madármenedék is lehet belőle

A törzset feldarabolva és kiszárítva kiváló tűzifát nyerhetünk, amelyet akár egy kerti tűzrakóhelyen is felhasználhatunk. 

Emellett a kert egy csendes sarkában felállított fa természetes menedéket biztosíthat a télen is itt maradó madarak számára, különösen, ha etetőt is helyeznek el rajta.

Akik tóval rendelkező kertben élnek, akár vízbe süllyesztve is elhelyezhetik a fát, így búvóhelyet adhatnak a halaknak.

Helyi gyűjtőprogramok is segíthetnek

Számos település szervez karácsonyfa-gyűjtési akciókat, amelyek során a begyűjtött fákat aprítják, majd a keletkező mulcsot ingyenesen kiosztják a lakosok között, vagy természetvédelmi célokra használják fel.

Érdemes a helyi önkormányzatnál vagy online tájékozódni arról, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a környéken.

Kapcsolódó tartalmaink:

Ennek most van a szezonja, de súlyos pénzbírságot kaphat, ha rosszul csinálja

Ősszel ismét füstbe burkolóznak a kertek, pedig ma már pontosan tudjuk, hogy mennyire káros az avarégetés. A növényi hulladék eltüzelése ráadásul nemcsak a levegőt szennyezi, hanem jogszabályban is tiltott. Több százezer forintos bírsággal is sújthatók az avarégetők.

Hatalmas bírságra számíthat, ha így koccint szilveszterkor

Magyarországhoz hasonlóan a legtöbb országban kiemelten ellenőrzi a rendőrség szilveszterkor az alkoholfogyasztást. Aki külföldön köszönti az újévet és autóval utazik, annak mindenképpen érdemes előre tájékozódni, mert országonként eltérő a határérték és a büntetés mértéke is. Mutatjuk a legfontosabb információkat a hazai, illetve a környező európai úti célokkal kapcsolatban.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!