Egy mikrós ebédből lett hatalmas per, rengeteg pénzt kapott egy indiai pár

Egy indiai diákpár 200 000 dollár (kb. 66 millió forint) kártérítést kapott a Colorado Egyetemtől, miután szerintük etnikai alapon diszkriminálták és megtorló intézkedésekkel sújtották őket – írja a BBC.

Az egyetem PhD-hallgatója a mikróban melegített fűszeres, indiai ételt, aminek az illatát kifogásolta egy alkalmazott. A diákpár végül kártérítést kapott az egyetemtől.

Fotó: Unsplash

Aditya Prakash PhD-hallgató 2023 szeptemberében indiai ételt melegített az egyetem mikrohullámú sütőjében. Egy egyetemi alkalmazott kifogásolta az étel illatát, és azt állította, hogy szabály tiltja az erős szagú ételek melegítését.

Prakash szerint ilyen szabály nem létezett, és később azt is mondta neki a személyzet, hogy szendvicset ehet, curry-t viszont nem.

Prakash és menyasszonya, Urmi Bhattacheryya – szintén PhD-hallgató – szerint az incidens után elveszítették kutatási támogatásukat, megszűntek oktatói feladataik és elvették tőlük doktori témavezetőiket.

Állításuk szerint ez megtorlás volt, amiért szóvá tették a diszkriminációt. A pár 2025 májusában úgy döntött, hogy polgárjogi pert indít az egyetem ellen.

A pár kártérítést kapott, peren kívül állapodtak meg az egyetemmel

Az egyetem 2025 szeptemberében peren kívül megegyezett a hallgatókkal. A megállapodás részeként az intézmény 200 000 dollár (66 millió forint) kártérítést fizetett, lehetővé tette a diplomájuk megszerzését, ugyanakkor kizárta őket a jövőbeni tanulásból és munkavégzésből az intézményben.

Az egyetem nem ismerte el jogi felelősségét, de hangsúlyozta elkötelezettségét az inkluzív környezet mellett.

