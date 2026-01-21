Katalin hercegné minden protokollt felrúgott – videó is készült a szabályszegésről

A Katalin walesi hercegné magassarkú csizmában kikerülte a testőreit, és futva rohant oda a nőhöz, hogy átvegye a csokrot, sőt még egy szelfire is megállt vele. A jelenetről készült videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát – számol be a DailyMail.
Katalin hercegné olyan, mint Diana hercegné
Sokan megjegyezték, hogy a hercegné közvetlensége erősen emlékeztet néhai anyósára, Diana hercegné legendás gesztusaira. Mások szerint „csak ő képes ilyen elegánsan futni magassarkúban”.
A skót körút során Vilmos herceg sem maradt észrevétlen: a pár végig mosolygott, összebújt, és apró, romantikus gesztusokkal mutatták meg, mennyire közel állnak egymáshoz.
Egy biztos: Katalin hercegné egyetlen spontán mozdulattal újra bebizonyította, miért az egyik legkedveltebb tagja a brit királyi családnak.
