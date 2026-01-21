Hírlevél
Katalin hercegné minden protokollt felrúgott – videó is készült a szabályszegésről

49 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy megható pillanat lopta be magát a rajongók szívébe Skóciában. Katalin hercegné a hivatalos program közepén teljesen váratlanul „forgatókönyvön kívül” cselekedett, amikor észrevette, hogy egy rajongó virággal a kezében csalódottan nézi, ahogy a királyi pár továbbindul.
katalin hercegnébrit királyi családSkócia

A Katalin walesi hercegné magassarkú csizmában kikerülte a testőreit, és futva rohant oda a nőhöz, hogy átvegye a csokrot, sőt még egy szelfire is megállt vele. A jelenetről készült videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát – számol be a DailyMail.

Katalin hercegné - LONDON, UNITED KINGDOM - November 18:  Princess of Wales Catherine leaves Salesforce Tower after attending summit to encourage business leaders to invest in early childhood in London, United Kingdom on November 18, 2025. Ilyas Tayfun Salci / Anadolu (Photo by Ilyas Tayfun Salci / Anadolu via AFP)
Katalin hercegné
Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU / AFP

Katalin hercegné olyan, mint Diana hercegné

Sokan megjegyezték, hogy a hercegné közvetlensége erősen emlékeztet néhai anyósára, Diana hercegné legendás gesztusaira. Mások szerint „csak ő képes ilyen elegánsan futni magassarkúban”.

A skót körút során Vilmos herceg sem maradt észrevétlen: a pár végig mosolygott, összebújt, és apró, romantikus gesztusokkal mutatták meg, mennyire közel állnak egymáshoz.

Egy biztos: Katalin hercegné egyetlen spontán mozdulattal újra bebizonyította, miért az egyik legkedveltebb tagja a brit királyi családnak.

