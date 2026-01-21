Katalin hercegné minden protokollt felrúgott – videó is készült a szabályszegésről

A Katalin walesi hercegné magassarkú csizmában kikerülte a testőreit, és futva rohant oda a nőhöz, hogy átvegye a csokrot, sőt még egy szelfire is megállt vele. A jelenetről készült videó pillanatok alatt elárasztotta a közösségi médiát – számol be a DailyMail.

Katalin hercegné

Fotó: ILYAS TAYFUN SALCI / ANADOLU / AFP

Katalin hercegné olyan, mint Diana hercegné

Sokan megjegyezték, hogy a hercegné közvetlensége erősen emlékeztet néhai anyósára, Diana hercegné legendás gesztusaira. Mások szerint „csak ő képes ilyen elegánsan futni magassarkúban”.

A skót körút során Vilmos herceg sem maradt észrevétlen: a pár végig mosolygott, összebújt, és apró, romantikus gesztusokkal mutatták meg, mennyire közel állnak egymáshoz.

Egy biztos: Katalin hercegné egyetlen spontán mozdulattal újra bebizonyította, miért az egyik legkedveltebb tagja a brit királyi családnak.

További híreink:

A brit királyi család tagjai ritkán beszélnek személyes egészségügyi állapotukról. Most azonban Katalin hercegné egy londoni kórházi látogatás során őszintén megnyílt korábbi kemoterápiás kezeléseiről, és együttérzését fejezve a rákos betegek felé.

A norvég királyi család történetének talán legsúlyosabb botránya bontakozik ki. A nemi erőszak vádja mellett újabb bűncselekmények elkövetésével gyanúsítják a koronahercegnő fiát.