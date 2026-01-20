Ízléstelenség vagy tudatos provokáció? Mutatjuk Katie Price új ajkait

Katie Price pénteken egy sussexi szolárium felé tartva mutatta meg legújabb beavatkozásának eredményét: a feltűnően megnagyobbított ajkakat, amelyeket ő maga „csókolnivalónak” nevezett. A látvány azonban sokak szerint már messze túlmutat a természetes határon – írja a Daily Mail.

Katie Price új ajkai erős reakciókat váltottak ki – sokak szerint túlment minden határon.

Fotó: JAMES WARREN / NurPhoto

A 47 éves egykori glamourmodell bő, szürke melegítőben próbálta eltakarni aggasztóan sovány alakját, ám az új szája így is azonnal magára vonta a figyelmet.

Miért váltott ki ekkora reakciót Katie Price új szája?

Az elmúlt években Katie Price számtalan szépészeti beavatkozáson esett át, ám a legutóbbi ajakfeltöltés sokak szerint már inkább taszító, mint vonzó. A közösségi médiában többen úgy fogalmaztak: az ajkai „természetellenesek”, „túlzóak”, és már az undorító kategóriát súrolják.

Price ennek ellenére büszkén beszélt az eredményről, és egy Instagram-videóban kijelentette: imádja az új, „csókolnivaló” ajkait – sőt, további műtéteket is belengetett.

Újabb műtétek jöhetnek

A celeb elmondása szerint az ajkai csak a kezdetet jelentik: hamarosan brazil fenékemelésre (BBL), valamint egy meg nem nevezett intim beavatkozásra is készül. „Új év, új én” – fogalmazott, jelezve, hogy az átalakulási hullámnak még koránt sincs vége.