Katy Perry új szerepben: politikai csúcsra érkezett kézen fogva Trudeau-val

A világsztár énekesnő, Katy Perry feltűnése önmagában is ritkaságnak számít a globális gazdasági és politikai elit egyik legfontosabb találkozóján. Az viszont, hogy Katy Perry Davosban Justin Trudeau társaságában, kézen fogva sétált be a fórum helyszínére, azonnal találgatások lavináját indította el – írja a DailyMail.

Katy Perry Davosban — kézen fogva érkezett Justin Trudeau-val a Világgazdasági Fórumra (Fotó: SERGEI GAPON / AFP)

Katy Perry Davosban új értelmezést ad a kultúra és a politika kapcsolatának

A Világgazdasági Fórum idei eseményét komoly nemzetközi feszültségek árnyékolják be, miközben európai vezetők újabb éles vitákra készülnek az Egyesült Államok elnökével. Ebben a légkörben Katy Perry Davosban való megjelenése, egy volt kormányfő oldalán, sokak szerint tudatos üzenet is lehet: a kultúra, a politika és a közélet határai egyre inkább összemosódnak.

