Keir Starmer nyilvánosan gúnyolta ki Macront — egyetlen mozdulattal alázta meg

A Világgazdasági Fórum idei találkozóján nemcsak geopolitikai feszültségek kerültek reflektorfénybe, hanem egy egészen szokatlan jelenet is. Macron napszemüvege ugyanis akkora visszhangot váltott ki, hogy Keir Starmer egy látványos gesztussal nyilvánosan kifigurázta a francia elnököt.
Emmanuel Macron a davosi Világgazdasági Fórumon beltérben, kék, tükrös aviátor napszemüvegben lépett a világ vezetői elé, ami azonnal találgatások lavináját indította el.  Macron napszemüvege nemcsak a közösségi médiát robbantotta fel, hanem politikai reakciókat is kiváltott — köztük egy szokatlan, gúnyos megnyilvánulást Keir Starmer részéről. 

Keir Starmer egyetlen mozdulattal figurázta ki Macront — a napszemüveg ezúttal politikai fegyver lett.
Keir Starmer egyetlen mozdulattal figurázta ki Macront — a napszemüveg ezúttal politikai fegyver lett. Fotó: ADRIAN DENNIS / POOL

Keir Starmer belépett — és odaszúrt Macronnak

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer, egy nyilvános eseményen hirtelen napszemüveget húzott fel, majd egy félmosollyal csak ennyit mondott:
„Bonjour.”

A jelenlévők azonnal értették az utalást — Starmer egyértelműen Emmanuel Macron furcsa davosi megjelenését figurázta ki. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet.

Miért viselt napszemüveget Macron?

A francia elnök, Emmanuel Macron, később maga magyarázta meg a szokatlan viseletet. Elmondása szerint egy ártalmatlan, fájdalommentes szembetegségről van szó — orvosi nevén szubkonjunktivális vérzésről, amely a szemfehérje apró érrepedése miatt alakul ki.

Macron hangsúlyozta:

  • Nem veszélyes
  • Nem befolyásolja a látást
  • Két héten belül felszívódik

 A francia sajtó azonban azóta is találgat arról, hogy miért viselt szemüveget az elnök:

  • Georges Clemenceau-ra való történelmi utalás?
  • Vagy politikai erődemonstráció?
  • Esetleg Macront veri a felesége?

Hivatalos válasz nem érkezett — de Starmer reakciója olaj volt a tűzre.

Korábban megírtuk, hogy az év első katonai beszédét rendkívüli figyelem kísérte Franciaországban. Emmanuel Macron az istresi stratégiai légibázison tartott újévi köszöntőjén nemcsak a geopolitikai helyzetről beszélt, hanem egy sokak által észrevett, szokatlan fizikai jelenségre is reagálnia kellett. Lehet, hogy veri a felesége?


 

 

 

