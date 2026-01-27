Keir Starmer nyilvánosan gúnyolta ki Macront — egyetlen mozdulattal alázta meg

Emmanuel Macron a davosi Világgazdasági Fórumon beltérben, kék, tükrös aviátor napszemüvegben lépett a világ vezetői elé, ami azonnal találgatások lavináját indította el. Macron napszemüvege nemcsak a közösségi médiát robbantotta fel, hanem politikai reakciókat is kiváltott — köztük egy szokatlan, gúnyos megnyilvánulást Keir Starmer részéről.
Keir Starmer belépett — és odaszúrt Macronnak
Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer, egy nyilvános eseményen hirtelen napszemüveget húzott fel, majd egy félmosollyal csak ennyit mondott:
„Bonjour.”
A jelenlévők azonnal értették az utalást — Starmer egyértelműen Emmanuel Macron furcsa davosi megjelenését figurázta ki. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet.
Miért viselt napszemüveget Macron?
A francia elnök, Emmanuel Macron, később maga magyarázta meg a szokatlan viseletet. Elmondása szerint egy ártalmatlan, fájdalommentes szembetegségről van szó — orvosi nevén szubkonjunktivális vérzésről, amely a szemfehérje apró érrepedése miatt alakul ki.
Macron hangsúlyozta:
- Nem veszélyes
- Nem befolyásolja a látást
- Két héten belül felszívódik
A francia sajtó azonban azóta is találgat arról, hogy miért viselt szemüveget az elnök:
- Georges Clemenceau-ra való történelmi utalás?
- Vagy politikai erődemonstráció?
- Esetleg Macront veri a felesége?
Hivatalos válasz nem érkezett — de Starmer reakciója olaj volt a tűzre.
Korábban megírtuk, hogy az év első katonai beszédét rendkívüli figyelem kísérte Franciaországban. Emmanuel Macron az istresi stratégiai légibázison tartott újévi köszöntőjén nemcsak a geopolitikai helyzetről beszélt, hanem egy sokak által észrevett, szokatlan fizikai jelenségre is reagálnia kellett. Lehet, hogy veri a felesége?