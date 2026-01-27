Keir Starmer nyilvánosan gúnyolta ki Macront — egyetlen mozdulattal alázta meg

Emmanuel Macron a davosi Világgazdasági Fórumon beltérben, kék, tükrös aviátor napszemüvegben lépett a világ vezetői elé, ami azonnal találgatások lavináját indította el. Macron napszemüvege nemcsak a közösségi médiát robbantotta fel, hanem politikai reakciókat is kiváltott — köztük egy szokatlan, gúnyos megnyilvánulást Keir Starmer részéről.

Keir Starmer egyetlen mozdulattal figurázta ki Macront — a napszemüveg ezúttal politikai fegyver lett. Fotó: ADRIAN DENNIS / POOL

Keir Starmer belépett — és odaszúrt Macronnak

Az Egyesült Királyság miniszterelnöke, Keir Starmer, egy nyilvános eseményen hirtelen napszemüveget húzott fel, majd egy félmosollyal csak ennyit mondott:

„Bonjour.”

A jelenlévők azonnal értették az utalást — Starmer egyértelműen Emmanuel Macron furcsa davosi megjelenését figurázta ki. A jelenet pillanatok alatt körbejárta az internetet.

Miért viselt napszemüveget Macron?

A francia elnök, Emmanuel Macron, később maga magyarázta meg a szokatlan viseletet. Elmondása szerint egy ártalmatlan, fájdalommentes szembetegségről van szó — orvosi nevén szubkonjunktivális vérzésről, amely a szemfehérje apró érrepedése miatt alakul ki.

Macron hangsúlyozta:

Nem veszélyes

Nem befolyásolja a látást

Két héten belül felszívódik

A francia sajtó azonban azóta is találgat arról, hogy miért viselt szemüveget az elnök:

Georges Clemenceau-ra való történelmi utalás?

Vagy politikai erődemonstráció?

Esetleg Macront veri a felesége?

Hivatalos válasz nem érkezett — de Starmer reakciója olaj volt a tűzre.

