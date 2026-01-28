Hírlevél
Rendkívüli

Lángok közt hajtott végre kényszerleszállást a NASA repülőgépe – videó

A texasi reptéren sokkoló jelenetek játszódtak le kedden délelőtt. A NASA szerint a futómű meghibásodása miatt kellett kényszerleszállást végrehajtani.
Döbbenetes felvételek készültek kedden Texasban, amikor a NASA repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre a houstoni Ellington repülőtéren. A futómű nélkül érkező gép aljából lángok csaptak fel, miközben a személyzet megpróbálta irányítás alatt tartani a sodródó repülőt – írja a New York Post.

kényszerleszállás
Kényszerleszállást hajtott végre a NASA egyik repülőgépe (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lángoló gép hajtott végre kényszerleszállást Houstonban

A NASA WB–57 típusú repülőgépe helyi idő szerint délelőtt fél tizenkettő körül került bajba, miután műszaki meghibásodást észleltek a fedélzeten. A szóvivő, Bethany Stevens közlése szerint a futómű nem nyílt ki, ezért a pilóták úgy döntöttek, hogy úgynevezett hasraszállással teszik le a gépet a kifutópályára.

A kényszerleszállás során két ember tartózkodott a fedélzeten, akik a NASA szerint nem sérültek meg. A houstoni tűzoltóság egységei rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megerősítették: nagy valószínűséggel a futómű meghibásodása vezetett a rendkívüli helyzethez. A NASA közlése szerint az eset kivizsgálása már folyamatban van, és az ügynökség átlátható módon tájékoztatja majd a nyilvánosságot az eredményekről.

A WB–57-es típusú repülőgépeket az 1970-es évek eleje óta használják tudományos kutatórepülésekre, és arra tervezték őket, hogy akár 63 000 láb feletti magasságban is hosszú ideig üzemeljenek. A speciális flottából három gépet a houstoni Johnson Űrközpont működtet, amely a nagy magasságú kutatási program központja.

