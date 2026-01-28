Lángok közt hajtott végre kényszerleszállást a NASA repülőgépe – videó

Döbbenetes felvételek készültek kedden Texasban, amikor a NASA repülőgépe kényszerleszállást hajtott végre a houstoni Ellington repülőtéren. A futómű nélkül érkező gép aljából lángok csaptak fel, miközben a személyzet megpróbálta irányítás alatt tartani a sodródó repülőt – írja a New York Post.

Kényszerleszállást hajtott végre a NASA egyik repülőgépe (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Lángoló gép hajtott végre kényszerleszállást Houstonban

A NASA WB–57 típusú repülőgépe helyi idő szerint délelőtt fél tizenkettő körül került bajba, miután műszaki meghibásodást észleltek a fedélzeten. A szóvivő, Bethany Stevens közlése szerint a futómű nem nyílt ki, ezért a pilóták úgy döntöttek, hogy úgynevezett hasraszállással teszik le a gépet a kifutópályára.

A kényszerleszállás során két ember tartózkodott a fedélzeten, akik a NASA szerint nem sérültek meg. A houstoni tűzoltóság egységei rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és megerősítették: nagy valószínűséggel a futómű meghibásodása vezetett a rendkívüli helyzethez. A NASA közlése szerint az eset kivizsgálása már folyamatban van, és az ügynökség átlátható módon tájékoztatja majd a nyilvánosságot az eredményekről.

Vérfagyasztó landolás Orlandóban: repülőgép veszítette el a kerekét – videó

Rendkívüli esemény történt egy amerikai repülőtéren. Egy repülőgép első futóművének egyik kereke leszakadt egy kemény landolás során Orlando fő repülőterén. Az eset vasárnap reggel történt, amikor a United Airlines 2323-as járata megérkezett Floridába egy körülbelül kétórás, Chicagoból induló út végén.

Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító

Biztonsági riadó lépett életbe a barcelonai El Prat repülőtéren, miután az Isztambulból érkező Turkish Airlines járat rendkívüli leszállásra kényszerült, az utasokat pedig azonnal kimenekítették a fedélzetről.