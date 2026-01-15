Hírlevél
Bombariadó miatt kényszerleszállást hajtott végre egy utasszállító

Biztonsági riadó lépett életbe a barcelonai El Prat repülőtéren, miután az Isztambulból érkező Turkish Airlines járat rendkívüli leszállásra kényszerült, az utasokat pedig azonnal kimenekítették a fedélzetről.
Kényszerleszállást hajtott végre a Turkish Airlines egyik járata Barcelonában – jelentette csütörtökön a Catalunya Radio.

Kényszerleszállást hajtott végre a Turkish Airlines járata Barcelonában. Fotó: URBANANDSPORT / NurPhoto

Riadó Barcelonában: kényszerleszállást hajtott végre egy török utasszállító

A beszámoló szerint az Isztambulból Barcelonába tartó repülőgép rendkívüli helyzet miatt szállt le az El Prat repülőtéren, ahol azonnal biztonsági riadót rendeltek el.

A rádió értesülései szerint a gépet a repülőtér elkülönített zónájába irányították. A fedélzeten 148 utas és hétfős személyzet tartózkodott.

A leszállás után az utasokat kivezették a repülőgépből, majd a biztonsági szolgálatok átvizsgálták a gépet és az utasokat is. A hatóságok végül kizárták robbanóanyag jelenlétét, így a riadó vaklármaként zárult.

 

