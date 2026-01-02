Horror a hotelben, álmában támadtak egy férfire

A hatóságok közlése szerint a késelés egy illinois-i hotelben történt karácsonyeste, ahol a sértett és egy másik férfi együtt ünnepelt a későbbi elkövetővel. Az este eleinte békésen zajlott, azonban az események váratlan fordulatot vettek, amikor az egyik vendég lefeküdt aludni egy felfújható matracon a szobában – írja a LawandCrime.

Késelés Illinois-ban: a támadás után a rendőrök vérnyomokat találtak a hotelszobában és a folyosón Fotó:Illusztráció/Unplash

Késelés egy hotelszobában — véres kézzel találták meg az elkövetőt a folyosón

Az ügyészség szerint a támadó az alvó férfit zaklatni kezdte, majd egy késsel többször megszúrta, miközben a sértett védekezésre alig volt képes.

A késelés idején a harmadik jelenlévő rövid időre elhagyta a szobát, hogy telefonáljon, majd visszatérve vérrel borított helyszínt talált, és azonnal értesítette a segélyhívót.

A rendőrök kiérkezésekor egy férfi a hotel recepciója mögött rejtőzve jelezte, hogy súlyos erőszak történt. Az egyenruhások ezután a 345-ös szobához mentek, ahol az elkövetőt a folyosón találták meg, véres kézzel állva. A

szobában a sértett még mindig a matracon feküdt, felsőtestén több szúrt sebbel.

A vizsgálat során kiderült, hogy a késeléshez egy körülbelül 11 centiméteres pengéjű kést használtak. A súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, állapotáról egyelőre nem közöltek részleteket. Az elkövetőt fegyveres erőszak és súlyos testi sértés vádjával vették őrizetbe.

A megyei ügyészség hangsúlyozta, hogy az ilyen jellegű késelés és erőszakos cselekmények elfogadhatatlanok, és az ügyet kiemelt súllyal kezelik. A gyanúsított jelenleg óvadék nélkül van letartóztatásban, következő bírósági meghallgatását 2026 januárjára tűzték ki, miközben a nyomozás tovább folytatódik.

