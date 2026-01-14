Annyira biztonságos hely Németország, hogy újabb késelés történt

Egy ulmi bevásárlóközpontban történt késes támadás miatt riasztották a hatóságokat. A rendőrség szerint a támadás után a helyzetet gyorsan ellenőrzés alá vonták, az érintetteket kórházba szállították, a lakosságot pedig nem fenyegeti veszély.

Késelés Németországban

Újabb késelés Németországban: egy ulmi bevásárlóközpontban két ember sérült meg egy késes támadás során. A rendőrség közlése szerint az áldozatok az üzlet dolgozói voltak, akiket sérülésük miatt kórházba szállítottak.

A támadót az intézkedő rendőrök az üzlet elhagyása után fogták el. Az elfogás során a rendőrség lőfegyvert használt, a férfi megsérült, kórházi ellátásra szorult. A hatóságok hangsúlyozták, hogy az eset után a lakosságra nem jelent veszélyt a helyzet.

A rendőrség cáfolta az ámokfutásról szóló híreszteléseket, ugyanakkor a támadás hátteréről és a késes incidens indítékáról egyelőre nem adtak ki részletes információkat. A helyszínen nagy erőkkel voltak jelen a hatóságok, a nyomozásba pedig a tartományi bűnügyi hivatal is bekapcsolódott – számolt be az esetről a Focus.de.

Nem tudjuk egyelőre, hogy milyen származású volt elkövető, azonban az elmúlt hónapok eseményei erős gyanúra adhatnak okot.

