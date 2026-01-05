Vér a vonaton: alvó utast késeltek arcon Párizs mellett

Újabb súlyos erőszakos incidens történt a párizsi elővárosi közlekedésben: késsel támadtak meg egy utast a RER A vasútvonalon, a franciaországi Yvelines megyében, a Vésinet térségében. Az elkövető még mindig szökésben van, a hatóságok hajtóvadászatot indítottak ellene - írja a Le Parisien.

A rendrőség is nyomoz a késes támadás miatt - Fotó: ALAIN JOCARD / POOL

A támadás hétfő reggel, nem sokkal nyolc óra után történt. A rendőrségi források szerint az áldozat – egy ötvenes éveiben járó férfi – aludt a vonaton, amikor egy másik utas kést rántott, és az arcán megsebesítette.

A férfi arcán és kezein szenvedett vágásokat, sérülései szerencsére nem voltak életveszélyesek.

Az ügyészség tájékoztatása szerint a támadás minden előzmény nélkül, „indokolatlanul” történt. A sértett jelenleg feljelentést tesz a Saint-Germain-en-Laye-i rendőrkapitányságon.

A RATP, a párizsi tömegközlekedési vállalat közlése szerint az áldozat 8:20 körül jelezte az esetet a Vésinet–Le Pecq állomáson szolgálatot teljesítő személyzetnek.

A helyszínre rövid időn belül kiérkeztek a rendőrök, a tűzoltók és a vasúti biztonsági szolgálat, azonban a támadó addigra elmenekült.

A sérült férfi nem kérte kórházi ellátását. Az ügyben a versailles-i ügyészség „súlyos testi sértés” gyanújával indított nyomozást, amelyet a vasúti rendőrség folytat. Letartóztatás eddig nem történt.

Ez már a harmadik erőszakos támadás tíz napon belül az Île-de-France régió tömegközlekedésében, ami ismét ráirányítja a figyelmet a közbiztonság romló állapotára a párizsi elővárosokban.

Késelések Franciaországban

Az Origo azt írta korábban, hogy több emberre is késsel támadt rá karácsony második napjának délutánján. Három nőt sebesített meg a Mali Köztársaságba való migráns a párizsi metróban az AFP francia hírügynökség tájékoztatása szerint. 2024-ben többen megsérültek a párizsi Gare de Lyon vasútállomáson szombat reggel, amikor egy migráns utasokat késelt meg. Egy ember élet-halál között van.