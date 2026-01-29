Egy Facebook-hirdetés miatt 70 késszúrással gyilkoltak meg egy várandós nőt

A 19 éves fiú állítólag egy Facebook Marketplace hírdetés miatt, egy furgon adásvételéhez kapcsolódóan érkezett a lakásba. A bírósági iratok szerint dulakodás alakult ki az autót áruló nő és közte, ami késelésbe torkollott az áldozat otthonában – írja a New York Post.

A késelés áldozata egy öthónapos terhes nő.

Fotó: Thinkstock

A késelés utána tinédzser a házat is felgyújtotta

A hatóságok szerint a nőn mintegy 70 szúrt sebet találtak. A nyakán és a fején szenvedett halálos sérüléseket.

A támadó mielőtt elmenekült felgyújtotta a nő házát és a kutyáját is leszúrta.

A sérült és riadt állat végül a tűz elől ki tudott menekülni. Az állapotos nő kétéves gyermeke nem tartózkodott otthon, férje pedig munkában volt a tragédia idején. A rendőrök a háznál megtalálták a teherautót és a véres ruhákat, miután őrizetbe vették a támadót. A gyanúsított később beismerte a gyilkosságot, bár azt állította, hogy először csak tízszer szúrt.

A család szerint az áldozat egy gyermekkórház bérszámfejtésén dolgozott, és épp vacsorát főzött, amikor megtámadták.

A tinédzser ellen elsőfokú emberölés, a magzat szándékos megölése, fegyveres rablás, súlyos gyújtogatás és állatkínzás miatt emeltek vádat, és hamarosan ismét bíróság elé áll.

