Brutális késelés: alvó utast gyilkolt meg egy férfi a vonaton

Brutális késelés rázta meg a chicagói közösséget: egy férfit azzal vádolnak, hogy egy alvó utast szúrt le a Blue Line vonaton, miközben a támadást a telefonján is rögzítette. A sérült később a kórházban életét vesztette, a hatóságok a biztonsági felvételek alapján rekonstruálták az eseményeket – írja a Fox News.

A rendőrség a felvételek alapján azonosította a késelés elkövetőjét (illusztráció) – Fotó: Unsplash

Alvó utast késelt halálra a vonaton – a késelést felvette a telefonjával

A 40 éves elkövető, Demetrius Thurman hátulról közelítette meg az éppen alvó áldozatot, majd egyszer a mellkasába, egyszer pedig a hasába szúrt. A Chicago Transit Authority (CTA) biztonsági kamerái mellett Thurman saját telefonja is rögzítette a támadást. Amikor a vonat a Clark/Lake állomásra ért, Thurman telefonjával saját magát filmezte, majd elhagyta a helyszínt.

Az arcfelismerő program segítségével a rendőrség azonosította a gyanúsítottat, akit egy korábbi, szintén a vonaton történt találkozás alapján egy rendőr is felismert.

Thurmant vasárnap letartóztatták: ruhája és telefonja megegyezett a felvételeken látottakkal, a telefonján pedig további képek voltak alvó utasokról. A férfit gyilkossággal vádolják.

