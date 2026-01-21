Halálra késeltek egy 15 éves fiút

A Sky News értesülései szerint rendőröket kora este riasztották a Lido Road környékére, a Stoke Park melletti erdős részhez, ahol egy súlyosan megsérült tinédzser fiút találtak. A helyszínre mentők és tűzoltók is érkeztek, de a fiút már nem tudták megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Később kiderült, hogy késes gyilkosság történt.

Fokozott rendőri jelenlét a késes gyilkosság helyszínén

Debbie White rendőrfőfelügyelő kedden arra kérte a lakosságot, hogy haladéktalanul jelentkezzenek azok, akik bármilyen információval rendelkeznek. Elmondta, hogy a tragédia sokkolta a helyi közösséget, de a rendőrség mindent megtesz az elkövetők azonosításáért. A nyomozás gyors ütemben zajlik, több lehetséges verziót is vizsgálnak.

A hatóságok arra kérik az embereket, hogy ne találgassanak, miközben zajlik a vizsgálat. Az érintett erdős területet lezárták, a környéken fokozott rendőri jelenlét van érvényben.

Guildford önkormányzatának vezetője, Julia McShane közleményében azt írta, hogy a történtek „felfoghatatlanul megrázóak”, és egy fiatal élet ilyen elvesztése „teljesen megsemmisítő”. Részvétét fejezte ki az áldozat családjának és barátainak. A gyilkosság körülményei egyelőre tisztázatlanok.

