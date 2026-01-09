Rossz szószt kapott, nyílt a kés a KFC-ben

Megdöbbentő késes támadás történt egy Las Vegas-i KFC-ben, miután egy vásárló feldühödött, mert nem tetszett neki a szósz, amit kapott. A vendég késsel rontott neki a dolgozónak, és többször is megszúrta – írja a New York Post.

Késes támadás a KFC-ben: egy szósz miatt majdnem halálra késeltek egy dolgozót

Fotó: Unsplash

A rendőrség közlése szerint a 32 éves Gerald Carter dühbe gurult, mert nem volt megelégedve a szósszal, amit kapott. Kirohant az étteremből, majd visszament kiabálni, hogy a személyzet tiszteletlenül bánt vele. Végül nagybátyjával, a 48 éves James Carterrel tért vissza a gyorsétterembe.

A biztonsági felvételeken látható, amint a két férfi a pult mögé ment, ahol Gerald egy rugós késsel többször megszúrta az egyik dolgozót, miközben James Carter fojtogatta az alkalmazottat.

A dolgozót súlyos sérülésekkel kórházba szállították. A két támadót a helyszínen őrizetbe vették, mindkét férfit emberölési kísérlettel vádolják.

