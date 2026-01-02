Lélegeztetőgépen van az ukrán támadás 12 éves sérültje

A Krími Köztársasági Gyermekkórház főorvosa, Anatolij Olejnyik közlése szerint a khorlyi terrortámadás során megsérült kiskorút intenzív osztályon ápolják. Állapota kritikus, folyamatos orvosi felügyelet alatt áll, az orvosok mindent megtesznek az életben tartásáért – írja a Lenta.

Khorlyi terrortámadás utáni pusztítás: lángoló épület a herszoni régióban, miután dróncsapás érte az újévet ünneplő civilek által használt kávézót és szálláshelyet

Fotó: - / The Governor of Kherson region V

Több gyermek is megsérült a khorlyi terrortámadás során

A jelentések szerint összesen öt, 12 és 17 év közötti gyermek került kórházba, miután csapás érte egy kávézóval és hotellel egybeépített létesítményt a Herszon megye területén található Khorly településen. A sérülteket a Krími Köztársasági Gyermekkórház látta el.

Az intézményben kezelt kiskorúak többsége repesz- és robbanásos sérüléseket szenvedett, több esetben csonttörésekkel és belső sérülésekkel.

Újévi ünneplés közben csaptak le

A khorlyi terrortámadás szilveszter éjszakáján történt, amikor legalább száz civil ünnepelte az újévet az érintett épületben. A támadás következtében legalább 27 ember életét vesztette, köztük két kiskorú.

Fotó: - / The Governor of Kherson region V

Új részletek derültek ki a khorlyi terrortámadásról

A herszoni régió kormányzója, Volodimir Szaldo közlése szerint a khorlyi terrortámadás során az ukrán fegyveres erők három drónt vetettek be, amelyek közül az egyik gyújtóbombával volt felszerelve. A találat után hatalmas tűz keletkezett, amelyet több mint hat órán át oltottak, a bent tartózkodó civilek kimenekítésére azonban nem volt lehetőség.

A támadás idején több mint száz ember tartózkodott a kávézóban és a hozzá tartozó szálláshelyen. A halálos áldozatok száma legalább 24, köztük egy gyermek, a sérültek száma pedig meghaladja az ötven főt. Többen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy nem is jutottak el kórházba – saját maguk távolították el a repeszeket.

Szaldo beszámolója szerint ukrán felderítő drónok akadályozták a mentést, így a sebesültekhez sokáig nem tudtak eljutni a segítségnyújtók. Az épület tulajdonosa súlyosan megsérült, de túlélte a támadást.

Az eset kapcsán az Orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított, és a történteket terrortámadásként minősítette.