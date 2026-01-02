Lélegeztetőgépen van az ukrán támadás 12 éves sérültje

Hírlevél
59 perce
Olvasási idő: 5 perc
A khorlyi terrortámadás egyik legsúlyosabb sérültje egy 12 éves fiú, aki életveszélyes állapotban került kórházba.A khorlyi terrortámadás részleteiről az orosz TASZSZ hírügynökség számolt be, a gyermek súlyos koponya–agysérülést szenvedett, jelenleg lélegeztetőgépen tartják.
terrortámadásgyermekkórház

A Krími Köztársasági Gyermekkórház főorvosa, Anatolij Olejnyik közlése szerint a khorlyi terrortámadás során megsérült kiskorút intenzív osztályon ápolják. Állapota kritikus, folyamatos orvosi felügyelet alatt áll, az orvosok mindent megtesznek az életben tartásáért – írja a Lenta.

Khorlyi terrortámadás utáni pusztítás: lángoló épület a herszoni régióban, miután dróncsapás érte az újévet ünneplő civilek által használt kávézót és szálláshelyet
Fotó: - / The Governor of Kherson region V

Több gyermek is megsérült a khorlyi terrortámadás során

A jelentések szerint összesen öt, 12 és 17 év közötti gyermek került kórházba, miután csapás érte egy kávézóval és hotellel egybeépített létesítményt a Herszon megye területén található Khorly településen. A sérülteket a Krími Köztársasági Gyermekkórház látta el.

Az intézményben kezelt kiskorúak többsége repesz- és robbanásos sérüléseket szenvedett, több esetben csonttörésekkel és belső sérülésekkel.

Újévi ünneplés közben csaptak le

A khorlyi terrortámadás szilveszter éjszakáján történt, amikor legalább száz civil ünnepelte az újévet az érintett épületben. A támadás következtében legalább 27 ember életét vesztette, köztük két kiskorú.

This handout photo released by Russia-appointed governor of the Kherson region, Vladimir Saldo, shows the site of a drone attack on a hotel in Khroly on January 1, 2026. Russia on Thursday said Kyiv was behind a deadly drone strike on a hotel in the Moscow-held part of Ukraine's southern Kherson region that killed at least 20 people celebrating the New Year. The accusations come at a crunch moment in a flurry of talks aimed at brokering peace and ending the near four-year war and as Ukrainian President Volodymyr Zelensky said his country was "10 percent" away from a peace deal. According to a Russia-appointed governor of the Kherson region, Vladimir Saldo, last night three drones "struck a cafe and hotel on the Black Sea coast in Khorly" where "civilians were celebrating the New Year". (Photo by The Governor of Kherson region Vladimir Saldo / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / - / HANDOUT / " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: - / The Governor of Kherson region V

Új részletek derültek ki a khorlyi terrortámadásról

A herszoni régió kormányzója, Volodimir Szaldo közlése szerint a khorlyi terrortámadás során az ukrán fegyveres erők három drónt vetettek be, amelyek közül az egyik gyújtóbombával volt felszerelve. A találat után hatalmas tűz keletkezett, amelyet több mint hat órán át oltottak, a bent tartózkodó civilek kimenekítésére azonban nem volt lehetőség.

A támadás idején több mint száz ember tartózkodott a kávézóban és a hozzá tartozó szálláshelyen. A halálos áldozatok száma legalább 24, köztük egy gyermek, a sérültek száma pedig meghaladja az ötven főt. Többen olyan súlyos sérüléseket szenvedtek, hogy nem is jutottak el kórházba – saját maguk távolították el a repeszeket.

Szaldo beszámolója szerint ukrán felderítő drónok akadályozták a mentést, így a sebesültekhez sokáig nem tudtak eljutni a segítségnyújtók. Az épület tulajdonosa súlyosan megsérült, de túlélte a támadást.

Az eset kapcsán az Orosz Nyomozó Bizottság büntetőeljárást indított, és a történteket terrortámadásként minősítette.

Drónzáporral indult az új év Odesszában – videó

Szilveszterkor az orosz erők drónokkal támadták Odesszát. Robbanások hallatszottak a városban.

 

 

