Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Hűha!

Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

Kiefer Sutherland

Kiefer Sutherland ököllel ütötte és fojtogatta az Uber-sofőrt

2 órája
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Újabb sötét fejezet nyílhat a 24 sorozat világsztárjának botrányos életében. Egy Uber-sofőr szerint Kiefer Sutherland többször megütötte, majd megpróbálta megfojtani, miután heves szóváltás alakult ki közöttük Los Angelesben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Kiefer Sutherlandszínészittasagresszívbalhé

Az 59 éves színészt január 12-én vették őrizetbe, miután a konfliktus elfajult Hollywood közelében, a Sunset Boulevard és Fairfax Avenue környékén. A sofőr a rendőrségnek azt mondta, amikor kiszállt az autóból, hogy elmeneküljön a feldühödött színész elől, futás közben hívta a 911-et. Szemtanúk szerint Kiefer Sutherland „bódult állapotban” lehetett, agresszívan viselkedett, és a sofőr szerint ököllel ütötte, majd fojtogatni próbálta. Az ügyet tovább súlyosbíthatja, hogy a járműben menetrögzítő kamera is működött, amelynek felvételei kulcsszerepet játszhatnak a nyomozásban, írja a Daily Mail.

Kiefer Sutherland arrives at the 29th Annual Critics' Choice Awards held at The Barker Hangar on January 14, 2024 in Santa Monica, Los Angeles, California, United States. (Photo by Xavier Collin/Image Press Agency/NurPhoto) (Photo by Image Press Agency / NurPhoto via AFP)
Kiefer Sutherland fojtogatta, ököllel ütötte a sofőrt, csúnyán megütheti a bokáját – Fotó: IMAGE PRESS AGENCY / NurPhoto

Még nincs vádemelés Kiefer Sutherland ellen – de ez változhat

A Los Angeles megyei ügyészség egyelőre nem emelt vádat, mivel a rendőrség még nem nyújtotta be hivatalosan az ügy aktáit. Az ügyészségi források szerint azonban februárban már megtörténhet vádemelés, Sutherlandnek ugyanis 2-ára van bírósági időpontja.

A színészt 50 ezer dolláros (16,5 millió forint) óvadék ellenében engedték szabadon. A rendőrség szerint Sutherlandet testi sértéssel, a jármű jogtalan használatával, valamint bűncselekménnyel való fenyegetéssel gyanúsítják. Szerencsére az incidens során senki nem sérült meg olyan mértékben, hogy orvosi ellátásra lett volna szükség.

Nem az első balhé a színész életében

Kiefer Sutherland neve évtizedek óta rendszeresen felbukkan a rendőrségi hírekben. 

Korábban:

  • többször letartóztatták ittas vezetésért,
  • 2008-ban 48 napos börtönbüntetést töltött le,
  • megszegte a próbaidőt,
  • és hosszú alkoholkezelési programokon vett részt.

Egykori rendőrségi beszámolók szerint mintafogvatartottként viselkedett, de a botrányok újra és újra utolérték.

Sutherland az alakított főhőseinek az ellentéte

Sutherland világszerte a 24 terrorizmusellenes ügynökeként, Jack Bauerként vált ikonná, később pedig az Utódlásra kijelölt elnökeként is sikert aratott. Éppen ezért sokkoló, hogy a képernyőn törvényt védő hős, a valóságban újra a törvény célkeresztjébe került.

Sutherland és az Uber egyelőre nem reagált hivatalosan az ügy részleteire. Korábbi botrányai után a színész többször is megbánást tanúsított, és elismerte, hogy rossz döntéseket hozott. Most azonban a vádak súlya miatt komoly jogi következmények várhatnak rá.

Börtönélményeiről mesélt Kiefer Sutherland, aki még autót is lopott

Nem is börtön, hanem raktár – mondta a balhés színész az intézményről, ahova bezárták. Egy dala kapcsán felidézte, hogy 14 éves volt, amikor ellopott egy kocsit. Börtönbe viszont később került: 2007-ben ittas vezetésért ítélték 48 nap fogságra, írtuk az Origón.

Az ember Jack Bauer mögött: Kiefer Sutherland

2001-ben indult a 24, amely a tévénézőkkel is megismertette a korábban csak filmekben látott Kiefer Sutherlandet. De ki ez a férfi, azon túl, hogy Donald Sutherland fia? Honnan kapta szokatlan keresztnevét? Kinek a hatására lett színész? Miért ült börtönben? Az Origón mindenre választ adtunk.


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!