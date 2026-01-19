Kiefer Sutherland ököllel ütötte és fojtogatta az Uber-sofőrt

Az 59 éves színészt január 12-én vették őrizetbe, miután a konfliktus elfajult Hollywood közelében, a Sunset Boulevard és Fairfax Avenue környékén. A sofőr a rendőrségnek azt mondta, amikor kiszállt az autóból, hogy elmeneküljön a feldühödött színész elől, futás közben hívta a 911-et. Szemtanúk szerint Kiefer Sutherland „bódult állapotban” lehetett, agresszívan viselkedett, és a sofőr szerint ököllel ütötte, majd fojtogatni próbálta. Az ügyet tovább súlyosbíthatja, hogy a járműben menetrögzítő kamera is működött, amelynek felvételei kulcsszerepet játszhatnak a nyomozásban, írja a Daily Mail.
Még nincs vádemelés Kiefer Sutherland ellen – de ez változhat
A Los Angeles megyei ügyészség egyelőre nem emelt vádat, mivel a rendőrség még nem nyújtotta be hivatalosan az ügy aktáit. Az ügyészségi források szerint azonban februárban már megtörténhet vádemelés, Sutherlandnek ugyanis 2-ára van bírósági időpontja.
A színészt 50 ezer dolláros (16,5 millió forint) óvadék ellenében engedték szabadon. A rendőrség szerint Sutherlandet testi sértéssel, a jármű jogtalan használatával, valamint bűncselekménnyel való fenyegetéssel gyanúsítják. Szerencsére az incidens során senki nem sérült meg olyan mértékben, hogy orvosi ellátásra lett volna szükség.
Nem az első balhé a színész életében
Kiefer Sutherland neve évtizedek óta rendszeresen felbukkan a rendőrségi hírekben.
Korábban:
- többször letartóztatták ittas vezetésért,
- 2008-ban 48 napos börtönbüntetést töltött le,
- megszegte a próbaidőt,
- és hosszú alkoholkezelési programokon vett részt.
Egykori rendőrségi beszámolók szerint mintafogvatartottként viselkedett, de a botrányok újra és újra utolérték.
Sutherland az alakított főhőseinek az ellentéte
Sutherland világszerte a 24 terrorizmusellenes ügynökeként, Jack Bauerként vált ikonná, később pedig az Utódlásra kijelölt elnökeként is sikert aratott. Éppen ezért sokkoló, hogy a képernyőn törvényt védő hős, a valóságban újra a törvény célkeresztjébe került.
Sutherland és az Uber egyelőre nem reagált hivatalosan az ügy részleteire. Korábbi botrányai után a színész többször is megbánást tanúsított, és elismerte, hogy rossz döntéseket hozott. Most azonban a vádak súlya miatt komoly jogi következmények várhatnak rá.
