Rémálom az ágyban: óriáskígyó mászott egy nőre

34 perce
Olvasási idő: 4 perc
Egy ausztrál nő különös élményről számolt be, amikor saját otthonában szokatlan vendég zavarta meg az éjszakai nyugalmát. A történet főszereplője egy kígyó, amely a hálószobába jutva okozott riadalmat.
pitonkismamaausztrália

Egy ausztrál nő arra ébredt éjszaka, hogy egy több mint kétméteres kígyó fekszik a mellkasán saját hálószobájában - tájékoztat a BBC.

Rémálom az éjszaka közepén, hatalmas kígyó ébresztette a mit sem sejtő nagymamát
A szőnyegmintás piton gyakori kígyó Ausztrália lakott területein - Képünk illusztráció
Fotó: Unsplash

Kígyó jelent meg a sötétben

A beszámolók szerint Rachel Bloor félálomban a kutyáját kereste az ágyban, amikor rájött, hogy egy  szőnyegmintás piton tekeredett rá. A párja felkapcsolta a villanyt, majd a háziállatokat gyorsan kivezették a szobából, hogy elkerüljék az esetleges pánikot.

A nő ezt követően óvatos mozdulatokkal kiszabadult a takaró alól, és visszaterelte az állatot azon az ablakzsalun keresztül, amelyen keresztül feltételezhetően bejutott a lakásba. Elmondása szerint a kígyó nyugodtan viselkedett, nem mutatott agressziót.

A hatóságok emlékeztettek arra, hogy a szőnyegmintás piton nem mérgező faj, Ausztrália tengerparti térségeiben gyakori, és általában kisebb állatokkal táplálkozik. Az eset során sem ember, sem állat nem sérült meg.

Pitontámadás: hatméteres óriás tekeredett a túravezető nyakára

Egy indonéz folyón tett kirándulás fordult rémálommá egy tapasztalt idegenvezető számára. A jelenetet rögzítő videón jól látszik, hogy a piton támadása pillanatok alatt vált életveszélyessé, miközben a férfi és csapata próbálta uralni a helyzetet.

Egészben nyelte le a nagymamát egy piton

Egy indonéz faluban olyan felfedezésre bukkantak, amit még a legrosszabb rémálmok sem tudnának visszaadni. Egy eltűnt nagymama után kutatva a családtagok egy gyanúsan mozdulatlan, hatalmas pitonra lettek figyelmesek a sűrű növényzetben. A kígyó testén valami szokatlan dudor rajzolódott ki – és ekkor kezdődött a találgatás. A helyiek nem akartak hinni a szemüknek, amikor kiderült, mi rejtőzik a hüllő gyomrában. A videó, amely a felfedezés pillanatait rögzíti, azóta is borzolja a kedélyeket világszerte.

 

