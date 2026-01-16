Rémálom az ágyban: óriáskígyó mászott egy nőre

Egy ausztrál nő arra ébredt éjszaka, hogy egy több mint kétméteres kígyó fekszik a mellkasán saját hálószobájában - tájékoztat a BBC.

A szőnyegmintás piton gyakori kígyó Ausztrália lakott területein - Képünk illusztráció

Fotó: Unsplash

Kígyó jelent meg a sötétben

A beszámolók szerint Rachel Bloor félálomban a kutyáját kereste az ágyban, amikor rájött, hogy egy szőnyegmintás piton tekeredett rá. A párja felkapcsolta a villanyt, majd a háziállatokat gyorsan kivezették a szobából, hogy elkerüljék az esetleges pánikot.

A nő ezt követően óvatos mozdulatokkal kiszabadult a takaró alól, és visszaterelte az állatot azon az ablakzsalun keresztül, amelyen keresztül feltételezhetően bejutott a lakásba. Elmondása szerint a kígyó nyugodtan viselkedett, nem mutatott agressziót.

