Őrült kihívás: egy teljes évre a szobába zárta magát egy amerikai férfi

Boyce jelenleg a kihívás 17. napján tart. A korábbi építőipari vállalkozó egy vírusvideóban jelentette be az „Izolációs Év” elnevezésű projektet, amelyben vállalta: 365 napon át nem hagyja el a szobát, ahol él, alszik, edz, olvas és dolgozik. A szabályok szerint nem fogad látogatókat, nem visz be külső szórakozást, és minden tevékenysége nyilvános az élő közvetítésen keresztül – írja a Daily Star.

A férfi egy évre vállalta a nem hétköznapi kihívást

A kihívás egy évig fog tartani

Boyce hangsúlyozza, hogy nem a figyelemfelkeltés motiválja. Állítása szerint célja az, hogy elszakadjon a folyamatos külső ingerektől, visszaszerezze az önfegyelmet, és új, egészségesebb szokásokat alakítson ki.

Egy ellenőrzött környezetet akartam létrehozni, ahol nem lehet kibújni a szabályok alól

– mondta.

Szerinte az élő közvetítés éppen azért fontos, mert kizárja annak lehetőségét, hogy később megszépítse vagy átírja a történteket. A férfi elmondása szerint a szoba fizikailag elkülönül a ház többi részétől, ahol feleségével és lányával él. A helyiséghez saját fürdőszoba tartozik, valamint egy kisebb gardrób, és egy mini edzőtermet is kialakított benne.

A kardióedzéseket egy futópadon végzi, edzéstervét és étrendjét pedig egy személyi edző állítja össze.

Légzsilipen érkezik az élelem

Annak érdekében, hogy ne kelljen elhagynia a szobát, az élelmiszert és a szükséges eszközöket hetente egyszer egy úgynevezett „légzsilipen” keresztül kapja meg. Ez egy szekrény, amelyhez a szobán belülről és kívülről is hozzá lehet férni, anélkül hogy közvetlen kapcsolat jönne létre. Boyce minden ételt maga készít el. Azt állítja, családja teljes mértékben támogatja a kihívást, és a háttérben segítik a lebonyolítást. Elmondása szerint már az első hetekben sikerült megszabadulnia néhány rossz szokásától, például a cukros üdítők fogyasztásától.

A szakértők és a nézők is aggódnak

A közösségi médiában azonban nem mindenki lelkes. Számos hozzászóló figyelmeztet arra, hogy az extrém elszigeteltség hosszú távon komoly fizikai és mentális kockázatokkal járhat.

Szükséged van napfényre, friss levegőre és társas kapcsolatokra

– írta egy kritikus. Mások egyenesen „veszélyesnek” és „szörnyű ötletnek” nevezték a kísérletet, attól tartva, hogy az elszigeteltség súlyosbíthatja a mentális problémákat. Az ügy a nyilvánosság figyelmét is felkeltette: Dr. Will Kirby, a Big Brother amerikai változatának korábbi szereplője például azt javasolta Boyce-nak, hogy a koncepciót inkább egy realityműsorban valósítsa meg, nagyobb közönség előtt.

A kritikák ellenére Boyce kitart a döntése mellett.

Azt mondja, mentálisan erősnek érzi magát, bár testileg megterhelő számára a napi edzésekhez való alkalmazkodás. Tervei szerint 2027. január 10-ig marad a szobában, és addig megszakítás nélkül folytatja az élő közvetítést. Hogy az „Izolációs Év” valóban az egészség javulásához vezet-e, vagy inkább egy veszélyes kísérlet marad, az csak az idő múlásával derül ki. Egy biztos: a szokatlan vállalás már most komoly vitát indított el az önfejlesztés határairól és az online nyilvánosság szerepéről. Az Origo korábban arról írt, hogy így hat az emberekre a hetekig tartó bezártság.