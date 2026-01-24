Az öt legjobb kikapcsolódás, hogy megtörjük a januári szürkeséget

Nem véletlen, hogy január harmadik hétfőjét sokan „Blue Mondayként”, vagyis kék hétfőként emlegetik. A hideg, a szürke idő és az ünnepek utáni üresség sokaknál levertséget okoz. Mégis léteznek egyszerű módszerek arra, hogy a téli hónapokban is megtaláljuk a megfelelő kikapcsolódást – írja a BBC.

Elege van a januári szürkeségből? Itt az 5 legjobb kikapcsolódás

Fotó: Unsplash

Apró örömök a hétköznapokban

Sokan alábecsülik az apró dolgok erejét. Egy kedvenc zene, egy meleg ital vagy egy baráti beszélgetés is képes teljesen megváltoztatni a hangulatunkat. Nem kell fesztiválra menni vagy nagy élményekre vadászni – néha az is elég, ha otthon bekapcsoljuk a kedvenc tevékenységeinket végezzük, és hagyjuk, hogy kicsit kizökkentsen a hétköznapokból.

Járjunk nyitott szemmel

A szakértők szerint az öröm gyakran akkor jelenik meg, amikor igazán érdeklődők vagyunk. Lehet ez egy új hobbi, egy új téma, egy előadás vagy akár egy jó beszélgetés.

Fontos azonban, hogy ne erőltessük magunkra az örömöt. Ahogy a természetben sem parancsszóra jelennek meg a madarak, úgy a jó érzések is akkor jönnek, ha teret adunk nekik.

Minőségi kikapcsolódás a szeretteinkkel

A társas kapcsolatok kiemelten fontosak, különösen a téli hónapokban. Egy közös vacsora, beszélgetés vagy akár egy rendszeres baráti program sokat segíthet a lelki feltöltődésben. Nem a helyszín a lényeg, hanem az együtt töltött idő.

Sokan a kávézók helyett ma már szaunát, közös főzést vagy otthoni összejöveteleket választanak. Ezek az alkalmak nemcsak kikapcsolódást nyújtanak, hanem segítenek átvészelni a januári szürkeséget is.

Ne feledkezzünk meg a rendszeres mozgásról

A mozgás szorosan kapcsolódik az örömérzethez. Nem véletlen, hogy azt mondjuk: „ugrál az örömtől”. Egy rövid séta, egy kis tánc vagy akár egy spontán „ugrás” is javíthatja a közérzetet. A zenehallgatás, a tánc vagy egy könnyed edzés endorfint szabadít fel, ami természetes módon segíti a kikapcsolódást.

A tél természetes, ússzunk az árral

A tél nem ellenünk dolgozik – egyszerűen a természet rendje szerint zajlik. Ha tudatosan keressük az örömöt, egyre könnyebben észrevesszük a jó pillanatokat. Minél több apró pozitív élményt veszünk észre, annál kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat.