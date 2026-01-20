Ez már pornó! Kim Kardashian ekkorát ritkán villant

Kim Kardashian ismét a figyelem középpontjába került legújabb Instagram-fotóival, ahol dús idomait mutogatja egy testhez simuló, nyakbakötős topban. A szűk bőr felsőt egy fekete kabáttal párosította – írja a TMZ.

Kim Kardashian Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A sztár nem szégyenlős, feszes topja épphogy takarja legintimebb testrészeit.

A celeb pár nappal ezelőtt legfiatalabb lányával, Chicagóval osztott meg képeket, a kislány 8. születésnapját ünnepelve. Kim Kardashian egyébként négy gyermek édesanyja.

Nemrég legidősebb gyermeke, a 12 éves North is felkeltette a rajongók figyelmét, amikor TikTokon egy merész mű orrpiercinget viselt. A rajongók még izgatottabbak lettek, amikor úgy tűnt, hogy North saját Instagram-oldalt indított, de azt azóta deaktiválták.

🤩 Kim Kardashian shows off her leather-bound bust in some new selfies! https://t.co/K0jIJS9l00 pic.twitter.com/wY9eMedSvD — TMZ (@TMZ) January 20, 2026

Baj van Kim Kardashian fejével – alacsony agyi kapacitást mértek nála

A valóságshow-sztár legújabb agyi vizsgálata komoly riadalmat keltett. Kim Kardashian szerint „alacsony aktivitást” mutattak ki több területen, sőt az orvos „lyukakra” is felhívta a figyelmét, ami a szakember szerint valójában alulműködést jelez.

Kim és a ChatGPT

A valóságshow-sztár bevallotta, hogy jogi tanulmányai során többször is a ChatGPT segítségét kérte. Kim Kardashian szerint a mesterséges intelligencia hibás válaszokat adott neki, ami miatt több jogi teszten is elbukott.