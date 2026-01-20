Ez már pornó! Kim Kardashian ekkorát ritkán villant

Kim Kardashian ismét a figyelem középpontjába került legújabb Instagram-fotóival, ahol dús idomait mutogatja egy testhez simuló, nyakbakötős topban. A szűk bőr felsőt egy fekete kabáttal párosította – írja a TMZ.
A sztár nem szégyenlős, feszes topja épphogy takarja legintimebb testrészeit.
A celeb pár nappal ezelőtt legfiatalabb lányával, Chicagóval osztott meg képeket, a kislány 8. születésnapját ünnepelve. Kim Kardashian egyébként négy gyermek édesanyja.
Nemrég legidősebb gyermeke, a 12 éves North is felkeltette a rajongók figyelmét, amikor TikTokon egy merész mű orrpiercinget viselt. A rajongók még izgatottabbak lettek, amikor úgy tűnt, hogy North saját Instagram-oldalt indított, de azt azóta deaktiválták.
