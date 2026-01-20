Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Most érkezett!

Bekövetkezett a legrosszabb – friss közleményt adott ki Egressy Mátyás családja

Ukrajna

Macron akkorát rúgott Zelenszkijbe, hogy egy hétig sántítani fog

sztár

Ez már pornó! Kim Kardashian ekkorát ritkán villant

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A celeb ismét a reflektorfénybe került legújabb Instagram-fotójával. A Kim Kardashian dús idomait kiemelő, testhez simuló topban pózol a rajongók legnagyobb örömére.
Link másolása
Vágólapra másolva!
sztárKim Kardashianceleb

Kim Kardashian ismét a figyelem középpontjába került legújabb Instagram-fotóival, ahol dús idomait mutogatja egy testhez simuló, nyakbakötős topban. A szűk bőr felsőt egy fekete kabáttal párosította – írja a TMZ. 

Kim Kardashian
Kim Kardashian Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

A sztár nem szégyenlős, feszes topja épphogy takarja legintimebb testrészeit. 

A celeb pár nappal ezelőtt legfiatalabb lányával, Chicagóval osztott meg képeket, a kislány 8. születésnapját ünnepelve. Kim Kardashian egyébként négy gyermek édesanyja. 

Nemrég legidősebb gyermeke, a 12 éves North is felkeltette a rajongók figyelmét, amikor TikTokon egy merész mű orrpiercinget viselt. A rajongók még izgatottabbak lettek, amikor úgy tűnt, hogy North saját Instagram-oldalt indított, de azt azóta deaktiválták. 

Baj van Kim Kardashian fejével – alacsony agyi kapacitást mértek nála

A valóságshow-sztár legújabb agyi vizsgálata komoly riadalmat keltett. Kim Kardashian szerint „alacsony aktivitást” mutattak ki több területen, sőt az orvos „lyukakra” is felhívta a figyelmét, ami a szakember szerint valójában alulműködést jelez.

Kim és a ChatGPT

A valóságshow-sztár bevallotta, hogy jogi tanulmányai során többször is a ChatGPT segítségét kérte. Kim Kardashian szerint a mesterséges intelligencia hibás válaszokat adott neki, ami miatt több jogi teszten is elbukott.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!