Botrány a Kardashian-klánban: Kim lánya már most átlépett egy határt

A 45 éves realitysztár a Khloé in Wonderland podcastben beszélt arról, hogy tudatosan North West érdeklődéséhez igazítják az oktatását. Kim Kardashian lánya „reális, gyakorlati kurzusokon” vesz részt, például márkaépítésből, ékszer- és sapkatervezésből – írja a Daily Mail. „Volt egy ötlete, hogy kalapokat és ékszereket készítsen, ezért csináltunk belőle egy kurzust. Csodálatos látni, mennyire kibontakozik” – mondta Kim.

Kim Kardashian lánya tudatos, akárcsak édesanyja

Fotó: BERTRAND GUAY / AFP

Kim Kardashian lánya válaszolt a kritikákra

North emellett zenét is tanul, ami közelebb hozta őt édesapjához, Kanye Westhez. Kim hangsúlyozta: bár a zene nem az ő világa, fontos számára, hogy tiszteletben tartsa Kanye véleményét a gyerekneveléssel kapcsolatban.

A sztáranyuka ugyanakkor visszautasította azokat a vádakat, miszerint North a „legjobb barátnője” lenne.

Sokan azt hiszik, mindent megengedek neki, de ez nem igaz. Northnak nagyon sok szabálya van”

– jelentette ki.

A vita azt követően lángolt fel, hogy a kislány egy Kanye Westtel közösen írt dalban arról rappel, hogy piercingjei vannak és lóg az iskolából. A szám – Piercing on My Hand (Ye Version) (Piercing a fejemen)– válasz a kritikákra, amelyeket North megjelenése miatt kapott.

A fiatal influencer korábban ujjba ültetett dermál piercinggel jelent meg, ami miatt sokan Kim Kardashiant okolták, az esetleges egészségügyi kockázatokra hivatkozva. North azonban visszavágott, egy videóban üzent a kritikusoknak, amelyhez ezt írta: „Ez mindenkinek szól, aki ki van akadva egy ujjpiercing miatt.”

