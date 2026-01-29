A kamera is megolvadt a forróságtól, falatnyi csipkében pózolt Kim Kardashian

Kim Kardashian már hangolódik a Valentin-napra. A sztár a saját Skims márkájának csipkés, selyem fehérneműjében pózolva osztott meg sorozatnyi merész Instagram-fotót szerdán – számol be a Page Six.

Kim Kardashian Fotó: CHARLES SHOLL / BRAZIL PHOTO PRESS

A celeb a Silk Lace Unlined Demi Bra melltartót és a hozzá illő Silk Lace String T-hort alsóneműben pózolt. A csipkés alsónemű nem sokat hagy a képzeletre, épphogy takarta Kim legintimebb testtájait.

A rajongók megvadultak a szexi fotósorozat láttán, nem győzték dicsérni a celeb szépségét.

Kim Kardashian a napokban dobta piacra Skims márkája egyedi, Valentin-napi kollekcióját.

Baj van Kim Kardashian fejével – alacsony agyi kapacitást mértek nála

A valóságshow-sztár legújabb agyi vizsgálata komoly riadalmat keltett. Kim Kardashian szerint „alacsony aktivitást” mutattak ki több területen, sőt az orvos „lyukakra” is felhívta a figyelmét, ami a szakember szerint valójában alulműködést jelez.

Kim és a ChatGPT

A valóságshow-sztár bevallotta, hogy jogi tanulmányai során többször is a ChatGPT segítségét kérte. Kim Kardashian szerint a mesterséges intelligencia hibás válaszokat adott neki, ami miatt több jogi teszten is elbukott.