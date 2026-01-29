A kamera is megolvadt a forróságtól, falatnyi csipkében pózolt Kim Kardashian

Hírlevél
Kim Kardashian már Valentin-napra hangolódik, és legújabb Instagram-posztjában merész fotósorozattal lepte meg rajongóit. A képeken Kim Kardashian saját márkájának egyedi kollekcióját viseli, amit kifejezetten a szerelmesek napja alkalmából dobott piacra.
Kim Kardashian már hangolódik a Valentin-napra. A sztár a saját Skims márkájának csipkés, selyem fehérneműjében pózolva osztott meg sorozatnyi merész Instagram-fotót szerdán – számol be a Page Six

Kim Kardashian
Kim Kardashian Fotó: CHARLES SHOLL / BRAZIL PHOTO PRESS

A celeb a Silk Lace Unlined Demi Bra melltartót és a hozzá illő Silk Lace String T-hort alsóneműben pózolt. A csipkés alsónemű nem sokat hagy a képzeletre, épphogy takarta Kim legintimebb testtájait. 

A rajongók megvadultak a szexi fotósorozat láttán, nem győzték dicsérni a celeb szépségét. 

Kim Kardashian a napokban dobta piacra Skims márkája egyedi, Valentin-napi kollekcióját. 

