Van valami, amiben Kína jobb, mint Oroszország

A Military Watch Magazine szerint Kína már több atom-tengeralattjárót üzemeltet, mint Oroszország, ezzel az Egyesült Államok mögött a második helyre lépett világszinten. Moszkva közben új hajókkal és a Posejdon tesztelésével erősíti tengeri erejét.
A Military Watch Magazine szerint Kína már több nukleáris meghajtású tengeralattjáróval rendelkezik, mint Oroszország. A szaklap adatai alapján a kínai haditengerészet jelenleg 32 aktív atom-tengeralattjárót üzemeltet, míg Oroszország 25–28 egységgel rendelkezik.

32 kontra 28: így előzte meg Kína az orosz flottát
Fotó: KCNA via KNS/AFP/STR

Kína átvette az előnyt Oroszországtól

A magazin kiemeli, hogy a világon az Egyesült Államok után Kína áll a második helyen az atom-tengeralattjárók számát tekintve.

Mindeközben Oroszország továbbra is komoly fejlesztéseket hajt végre. Viktor Jevtuhov, az orosz elnöki adminisztráció védelmi iparért felelős vezetője decemberben arról számolt be, hogy 2025-ben 19 hadihajót és három tengeralattjárót adtak át az orosz haditengerészetnek.

Vlagyimir Putyin elnök októberben megerősítette, hogy Oroszország sikeresen tesztelte a Posejdon nevű, nukleáris meghajtású pilóta nélküli víz alatti eszközt, amely új szintre emeli az orosz stratégiai elrettentő képességeket.

 

