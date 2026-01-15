Pánik és rémület: felügyelet nélkül bolyongott két kisgyerek a forgalmas út közepén

Egy autó fedélzeti kamerája rögzítette a sokkoló esetet. A felvételen látható, ahogy két totyogó kisgyerek kisétál az úttestre – írja a NYPost.

A fedélzeti kamera rögzítette, ahogy egy idegen kimenti a kisgyerekeket a forgalmas útról.

Fotó: Twitter

John Brittingham, ötgyermekes édesapa éppen hazafelé tartott egy munkából, amikor észrevette a veszélyt. Azonnal félreállt, kiszállt az autóból, és saját testével állította meg a forgalmat.

Mi történt pontosan a forgalmas úton?

A videó szerint Brittingham először az egyik kisgyereket kapta fel, aki már az úttest közepén állt, miközben szabad kezével kétségbeesetten intett a közeledő autóknak. A másik kislány a járda széléről indult el felé, karjait nyújtva, őt is azonnal felvette, majd mindkettőjüket biztonságos helyre vitte.

Mindez mindössze néhány másodperc alatt történt – a felvételek alapján hat másodpercen belül a kisgyerekek már újra a járdán voltak.

Brittingham házról házra járva próbálta megtalálni a kisgyerekek családját, végül egy Airbnb-nél járt sikerrel, ahol egy idősebb pár és egy fiatal lány tartózkodott.

A család elmondása szerint a kapu nyitva maradt, így a kisgyerekek észrevétlenül kisétáltak az utcára. A hozzátartozók többször bocsánatot kértek, Brittingham pedig hangsúlyozta: számára az volt a legfontosabb, hogy a gyerekek épségben visszakerüljenek.

Rettenetesen féltem attól, mi történhetett volna velük. Ha bármi bajuk esik, az egész életem tönkrement volna

– nyilatkozta Brittingham egy helyi televíziónak. Elmondta azt is, hogy nem hívta ki a rendőrséget, mert elsődleges célja a kisgyerekek családjának mielőbbi megtalálása volt.

Munkaadója később a közösségi médiában tette közzé a videót, és arra figyelmeztette az autósokat, hogy hasonló helyzetben lassítsanak, ne dudáljanak, és mindig számítsanak váratlan veszélyre.