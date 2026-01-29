Véres leszámolás: kivégezték a híres maffiacsalád 11 tagját

Hírlevél
Kína kivégezte a mianmari online csalásokért felelős hírhedt Ming maffiacsalád 11 tagját. Az ügy országos figyelmet kapott, mert a határon túli bűnözés elleni fellépés csúcspontja volt a kivégzés.
kivégzésonline csalásMianmarmaffia

A család éveken át uralta a Mianmar északkeleti határán fekvő Laukkaing városát, kaszinókkal, bordélyokkal és csalóközpontokkal. A kínai állam a kivégzés révén elrettentő üzenetet küldött a hasonló bűnszervezeteknek írja a BBC.

kivégzés
Rémuralom után kivégzés – így bukott meg egy maffiadinasztia.
Fotó: Getty Images

Titkos per, nyilvános kivégzés: leszámoltak a maffiavezérekkel

A bíróság Zhejiang tartományban zárt tárgyaláson ítélte el a vádlottakat emberölés, jogellenes fogva tartás, csalás és illegális szerencsejáték-szervezés miatt. A bűncselekmények legalább 14 kínai állampolgár halálához és számos sérüléshez vezettek.

Több mint húsz további családtag hosszú börtönbüntetést kapott, míg a családfő, Ming Xuechang 2023-ban öngyilkos lett. 

A hálózat bukása akkor gyorsult fel, amikor etnikai milíciák átvették Laukkaing irányítását a mianmari hadseregtől és átadták a gyanúsítottakat Kínának. Az ENSZ becslése szerint Délkelet-Ázsiában 

százezreket kényszerítettek online csalásokra, 

az áldozatok és az elkövetők jelentős része kínai. A pekingi fellépés ellenére a csalóüzlet részben Thaiföld határvidékére, valamint Kambodzsába és Laoszba tevődött át. Kína médiában bemutatott vallomásokkal és perekkel próbálja felszámolni a scamipart, miközben a térség fegyveres konfliktusai tovább nehezítik a helyzetet.

