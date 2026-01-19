Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Lehet, hogy emiatt nem találják Egressy Mátyást

Hűha!

Botrányos: Macron bemutatott Trumpnak

klímaváltozás hatásai

Klímabomba a jég alatt: újabb veszélyt rejtenek az olvadó gleccserek

2 órája
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Az óceán alatti olvadékvíz komolyabb hatással lehet az éghajlat-változásra, mint eddig gondoltuk. A kutatók szerint ez a rejtett folyamat a klíma működésének egyik eddig alábecsült kulcsa.
Link másolása
Vágólapra másolva!
klímaváltozás hatásaijégklímaváltozásóceánklíma

A klíma szempontjából a gleccserek olvadása nemcsak a felszínen jelent problémát: a jég alatti, óceánba jutó olvadékvíz hatásait eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták.

Icebergs are in front of Illulissat Glacier or Jakobshavn Glacier in Greenland on August 26, 2024. (Photo by Fabien Pallueau/NurPhoto) (Photo by Fabien Pallueau / NurPhoto via AFP), klíma
A klímaváltozás egyik hatása az olvadó jéghegyek
Fotó: FABIEN PALLUEAU / NurPhoto

Az alaszkai Le Conte-glaciárist vizsgálva a tudósok robotok segítségével követték a jég alatti víz útját, és meglepő eredményekre jutottak. 

Kiderült, hogy a mélybe jutó friss víz intenzívebben keveredik a sós óceáni vízzel, megváltoztatva annak hőmérsékletét és sűrűségét. 

Ez az első pillantásra aprónak tűnő változás a nagy léptékű óceáni áramlatokra is hatással lehet, amelyek alapvetően meghatározzák a földünk klímáját – írja a Focus.

A klímaváltozás hatásai máshol jelentkeznek

A kutatók hangsúlyozzák: a felszíni jégolvadás mellett a víz alatti folyamatok megértése is elengedhetetlen. A klímaváltozás hatásai sokszor nem ott jelentkeznek, ahol várnánk – hanem mélyen a jég és az óceán találkozásánál. A gleccserek olvadása már most globális éghajlati problémát jelent: a világ jéghegyeinek közel 40%-a elveszíti tömegét, és sokuk menthetetlenül olvad el a jelenlegi klíma mellett.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy Északkelet-Grönlandon hatalmas, olvadékvízből álló tó alakult ki, amely veszélybe sodorhatja az Északi-sark legnagyobb gleccserét, a 79N-t. A kutatók szerint a jelenség felgyorsíthatja a tengerszint-emelkedést, ami fenyegetést jelent Európa partjaira. A folyamat már most megállíthatatlan dominóhatást indított el, a legnagyobb gleccser stabilitása végveszélybe került.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!