Klímabomba a jég alatt: újabb veszélyt rejtenek az olvadó gleccserek

A klíma szempontjából a gleccserek olvadása nemcsak a felszínen jelent problémát: a jég alatti, óceánba jutó olvadékvíz hatásait eddig nagyrészt figyelmen kívül hagyták.

A klímaváltozás egyik hatása az olvadó jéghegyek

Fotó: FABIEN PALLUEAU / NurPhoto

Az alaszkai Le Conte-glaciárist vizsgálva a tudósok robotok segítségével követték a jég alatti víz útját, és meglepő eredményekre jutottak.

Kiderült, hogy a mélybe jutó friss víz intenzívebben keveredik a sós óceáni vízzel, megváltoztatva annak hőmérsékletét és sűrűségét.

Ez az első pillantásra aprónak tűnő változás a nagy léptékű óceáni áramlatokra is hatással lehet, amelyek alapvetően meghatározzák a földünk klímáját – írja a Focus.

A klímaváltozás hatásai máshol jelentkeznek

A kutatók hangsúlyozzák: a felszíni jégolvadás mellett a víz alatti folyamatok megértése is elengedhetetlen. A klímaváltozás hatásai sokszor nem ott jelentkeznek, ahol várnánk – hanem mélyen a jég és az óceán találkozásánál. A gleccserek olvadása már most globális éghajlati problémát jelent: a világ jéghegyeinek közel 40%-a elveszíti tömegét, és sokuk menthetetlenül olvad el a jelenlegi klíma mellett.

Az Origo a közelmúltban arról írt, hogy Északkelet-Grönlandon hatalmas, olvadékvízből álló tó alakult ki, amely veszélybe sodorhatja az Északi-sark legnagyobb gleccserét, a 79N-t. A kutatók szerint a jelenség felgyorsíthatja a tengerszint-emelkedést, ami fenyegetést jelent Európa partjaira. A folyamat már most megállíthatatlan dominóhatást indított el, a legnagyobb gleccser stabilitása végveszélybe került.