A Kneecap körül ismét forr a levegő – az ügyészség nem enged

A brit igazságszolgáltatás döntése nyomán új fordulatot vett a nagy visszhangot kiváltó ügy. A Kneecap szerint a fellebbezés nem jogi, hanem politikai indíttatású, és a zenekar nem hátrál meg a nyilvános megszólalásoktól.
Kneecap ismét a brit igazságszolgáltatás fókuszába került, miután a Korona Ügyészsége (CPS) fellebbezést jelentett be a rapperük, Liam Óg Ó hAnnaidh – művésznevén Mo Chara – elleni terrorizmusügy elutasítása ellen. A trió szerint a lépés politikai indíttatású, és közölték: nem hallgatnak el.

A Kneecap körüli jogvita új szakaszba lépett, a zenekar tagjai nyilvánosan jelentek meg Londonban
Fotó: CARLOS JASSO / AFP

A 27 éves előadót azzal vádolták, hogy egy 2024 novemberi londoni koncerten a betiltott terrorszervezetnek minősített Hezbollahot támogató jelképet mutatott fel. Az ügy azonban technikai okokból megbukott: a főmagisztrátus kimondta, hogy a vádemelés jogellenes volt, mert az előírt főügyészi jóváhagyás nem történt meg időben – írja a Daily Mail.

A Kneecap ügye fordulatot vett

A bíróság döntése nyomán az eljárást semmisnek nyilvánították, és a CPS-nek kellett viselnie az alperes jogi költségeit. Az ügyészség ennek ellenére bejelentette, hogy fellebbez, mert álláspontjuk szerint egy fontos jogkérdés tisztázása indokolt.

A Kneecap tagjai – Ó hAnnaidh mellett Naoise Ó Cairealláin és JJ Ó Dochartaigh – közösségi oldalukon reagáltak a fejleményekre. Azt írták, hogy értesítést kaptak a fellebbezésről, amely szerintük jogilag megalapozatlan, és a brit állam részéről újabb kísérlet az elhallgattatásukra.

Az ügy a londoni High Court elé kerül, a tárgyalást január 14-ére tűzték ki a Royal Courts of Justice épületében. A trió közölte: a továbbiakban is nyilvánosan kiáll az álláspontja mellett.

A zenekar korábban is viták középpontjába került, miután egy régebbi koncertfelvételen politikai erőszakra utaló kijelentések hangzottak el. A hatóságok szerint ezek a megnyilvánulások is hozzájárultak ahhoz, hogy a csoport tevékenységét fokozott figyelem kíséri.

Nem ússzák meg: a Kneecap Kanadában is tiltólistára került

Kanada döntése miatt több ezer rajongó marad koncert nélkül. A Kneecap zenekar jövőjét a brit terrorvádak beárnyékolják, a tagok viszont tagadják a vádakat. A trió szerint politikai indíttatású az ügy, és perre készülnek.

 

 

