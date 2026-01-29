Hírlevél
koffein

Mikor válik ártalmassá a koffein? Ennyi kávét ihat meg naponta biztonságosan

39 perce
Olvasási idő: 6 perc
A kávé, tea vagy energiaital sokunk reggeli rutinjában szerepel, a legtöbben mégsem tudják, mikor lépik át a határt. A mérsékelt koffeinbevitel számos egészségügyi előnnyel járhat, a túlzott fogyasztás azonban komoly problémákat okozhat.
A koffein a világ egyik legnépszerűbb élénkítője, megtalálható a kávéban, teában, energiaitalokban és számos üdítőben. Sokunk számára egy csésze kávé vagy energiaital felpörgeti a napot, nem árt azonban, ha tisztában vagyunk a túl sok koffein hatásaival – írja a BBC.

koffein
A mérsékelt koffeinbevitel egészségügyi előnyökkel járhat – Fotó: Unsplash

Hogyan hat a koffein a testre?

A koffein úgy stimulálja a szervezetet, hogy versenyre kel az adenozinnal – azzal a vegyülettel, ami fáradtságot okoz. Ez megakadályozza, hogy az adenozin receptorai jelezzék a sejteknek a pihenést, így éberebbnek és koncentráltabbnak érezzük magunkat. Emellett a dopamin és az adrenalin szintjét is növelheti, ami tovább fokozza a stimuláló hatást.

Az agy energiaigényének nagy részét felhasználva a koffein rövid távon fokozza a teljesítményt, de a túl sok koffein fejfájást és ingerlékenységet is okozhat.

Milyen előnyökkel járhat a koffein fogyasztása?

Több kutatás szerint a mérsékelt koffeinbevitel – például napi 2-4 csésze kávé – számos egészségügyi előnnyel járhat. Véd a depresszió ellen, javítja a fizikai teljesítményt, és csökkentheti bizonyos szív- és anyagcsere-betegségek kockázatát.

Egyes tanulmányok szerint a koffein akár az Alzheimer-kór kialakulásának esélyét is csökkentheti, részben az agyi véráramlás javítása révén.

Mikor lehet kockázatos a koffein?

A túlzott koffeinfogyasztás, különösen energiaitalok formájában, szívritmus-zavarokhoz, magas vérnyomáshoz és idegrendszeri problémákhoz vezethet. Terhesség alatt a napi 200 mg feletti bevitel növelheti a komplikációk kockázatát, és a koffein a csecsemőkre is hatással lehet, mivel anyatejen keresztül is bejut a szervezetükbe. 

Az éjszakai koffeinbevitel rontja az alvás minőségét, különösen a mélyalvást.

Hogyan fogyasszuk okosan a koffeint?

A szakértők szerint a mértékletesség a kulcs. Napi 200-400 mg koffein általában biztonságos, ami körülbelül 2-3 csésze kávénak felel meg. Érdemes figyelni az italok tényleges koffeintartalmára, és a nap késői szakaszában inkább kerülni a fogyasztását. Így élvezhetjük a koffein élénkítő hatását anélkül, hogy egészségünkre káros lenne.

