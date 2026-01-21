Kokain: elképesztő mennyiséget foglaltak le a kikötőben

Hírlevél
Tavaly mintegy 55 tonna kábítószert foglaltak le az antwerpeni kikötőben, főként Dél-Amerikából érkező konténerekbe rejtve, ami növekedést jelent az előző évhez képest. A kokain mennyisége 2025-ben csaknem 25 százalékkal haladta meg a 2024-es adatokat a belga vámhatóság éves jelentése szerint.
Tavaly mintegy 55 tonna kokaint foglaltak le főként Dél-Amerikából érkező konténerekbe rejtve az antwerpeni kikötőben, az elkobzott kábítószer mennyisége emelkedett az előző évhez képest – ismertette a belga vámhatóság (FPS) éves jelentését a Le Soir című francia nyelvű belga napilap szerdán.

Az antwerpeni kikötőben tavaly rekordközeli mennyiségű kokain került a hatóságok kezére.
A beszámoló szerint a belga vámhatóságnak az antwerpeni kikötőben tevékenykedő munkatársai mintegy 54,9 tonna kokaint foglaltak le 2025-ben, ami 24 százalékos növekedést jelent a 2024-es 44,2 tonnához képest. Noha a kokainlefoglalások száma tavaly ismét emelkedett Antwerpenben, a gyanús konténerek fokozott ellenőrzése mellett sem érte el a korábban feljegyzett rekordszintet, a 2023-ban elkobzott több mint 116 tonnát.

Antwerpen a hollandiai Rotterdam után Európa második legnagyobb teherkikötője. A belga kikötő az évek során a Dél-Amerikában termelt kokain elsődleges európai belépési pontjává vált.

A jelentés szerint a belga vámtisztek 2025-ben mintegy 72 500 „magas kockázatúnak ítélt konténert” vizsgáltak át, ami kétéves viszonylatban 61 százalékos emelkedést jelent. A kábítószer különféle áruk, legtöbbször egzotikus gyümölcsök, faanyag vagy kávé közé rejtve érkezik a kikötő dokkjaiba. Tavaly találtak kokaint banánnak álcázott tárgyakban, üdítőitalokban, hűtőrekeszekben és raklapok faszerkezetébe préselve is.

A kokain fő származási országai Latin-Amerikában találhatók, de egyre több kábítószer érkezik Afrikából is. Ecuador és Costa Rica után mára Ghána is felkerült a kockázatot jelentő országok közé, ami azt mutatja, hogy a nyugat-afrikai partvidék kikötőin egyre több illegális szállítmány halad át.

A belga vámhatóság beszámolója szerint jelentősen emelkedett a marihuána lefoglalási aránya is Belgiumban. Az antwerpeni kikötőben és a brüsszeli Zaventem nemzetközi repülőtéren tavaly több mint 20 tonna marihuánát koboztak el, ami több mint négyszerese a 2024-ben feljegyzett számoknak.

Az Antwerpenben elkobzott marihuánát szinte kizárólag Kanadából származó szállítmányokban fedezték fel. Ennek okát a belga vámhatóság abban látja, hogy Kanadában a kannabisztermesztés az elmúlt években jelentősen megnőtt, miután bizonyos feltételek mellett legalizálták a rekreációs marihuána használatát.

Miért kulcsszereplő Antwerpen a kokain európai útvonalán?

Az MTI beszámolója szerint Antwerpen Európa egyik legnagyobb teherkikötője, amely az elmúlt években a Dél-Amerikában előállított kokain elsődleges európai belépési pontjává vált, ezért a vámhatóságok fokozott ellenőrzéseket végeznek a kikötőben.

Érdekesség: hogyan lehet elképzelni 50 tonna kokaint?

Az 50–55 tonna kokain mennyisége nehezen felfogható, de segíthet a vizualizálásban:

  • nagyjából 50 személyautó tömegének felel meg
  • vagy körülbelül 2 500 darab, egyenként 20 kilós cementes zsák súlya,
  • raklapokra pakolva pedig több mint 100 kamionnyi árut töltene meg.

Ez jól mutatja, milyen ipari léptékű kábítószer-kereskedelem zajlik az európai kikötőkön keresztül.

 

