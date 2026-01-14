Megdöbbentő vallomást tett a drogbandát segítő német ügyész

Újabb megdöbbentő részletek derültek ki Németországban egy megrázó, kokaincsempészethez kapcsolódó korrupciós ügyben. Hannoverben azzal vádolják az ügyészségen dolgozó Yashar G.-t, hogy miközben a kokaincsempészet felszámolásán dolgozott, titokban maga is segítette a drogbandát – írja a Bild.

Beismerte bűnösségét a kokaincsempészetben érintett drogbandát segítő ügyész – Fotó: Unsplash

Kokaincsempészet és korrupció: ügyész segítette a drogbandát

Megdöbbentő fordulat történt a hannoveri tartományi bíróságon folyó korrupciós perben: Yashar G. ügyész beismerte bűnösségét. A vád szerint az ügyész egy olyan bűnszervezetet támogatott, amely kokaincsempészet révén szerzett milliós bevételeket, miközben ő maga épp e hálózat ellen nyomozott.

A hatóságok állítása szerint belső, bizalmas információkat adott át a kokaincsempészeknek, többek között előre figyelmeztette őket közelgő rendőrségi razziákra.

A bíróság, az ügyészség és a védelem közötti egyezség nyomán Yashar G. a 14 vádpontból kilencet elismert, míg öt vádpontot ejtettek.

Az ügyész azzal védekezett, hogy információnként nem 5000, hanem csak 2500 eurót kapott a feltételezett drogbárótól, ami egy év alatt valamivel több mint 30 ezer eurót jelentett.

Enyhítő körülményként a bíróság figyelembe veheti, hogy a kokaincsempészetben érintett hálózat nagy részét később valóban sikerült felszámolni. A bírói tanács jelezte: egy teljes körű beismerés esetén a kiszabható büntetés nyolc év két hónap és nyolc év kilenc hónap közötti szabadságvesztés lehet. Yashar G.-t 2024 októberében vették őrizetbe, azóta előzetes letartóztatásban van, ügyészi pályafutása pedig a per kimenetelétől függetlenül gyakorlatilag véget ért.

