Évekig rosszul csináltuk? Megdől a koleszterinmérés egyik legnagyobb tévhite

A koleszterinszint mérés előtt sok páciens még mindig automatikusan koplal, pedig a szakértők szerint ez nem mindig indokolt. Dr. Andrew Freeman, a denveri National Jewish Health kardiológusa úgy véli: a vizsgálat akkor a leghasznosabb, ha a „valós életet” tükrözi – tájékoztat a TODAY.com.

Koleszterinszint mérés: ezért nem mindig kell éhgyomorra menni vérvételre (illusztráció)

Fotó: Hush Naidoo Jade Photography / Unsplash

Nem az éhezés a kulcs

A szakember hangsúlyozza: a cél az, hogy a laboreredmények azt mutassák, milyen értékekkel élünk a mindennapokban, nem pedig egy „mesterséges”, koplalással előidézett állapotot. Éppen ezért Freeman már nem kéri rutinszerűen betegeitől, hogy éhgyomorral érkezzenek a vérvételre.

Mit kell kerülni a koleszterinszint mérés előtt?

Egy dologra viszont érdemes odafigyelni: az édességekre.

A cukros ételek és italok gyorsan megemelhetik a trigliceridszintet, ami torzíthatja az eredményt.

A szakember ezért azt javasolja, hogy a koleszterinszint mérés előtt ne fogyasszunk édességeket, alkoholt, fehér lisztes vagy zsíros ételeket.

Mikor kell mégis éhgyomorral menni?

Azoknál, akiknél korábban magas trigliceridszintet mértek, továbbra is indokolt lehet az éhgyomri vérvétel – erre a Harvard Medical School szakértői is felhívják a figyelmet.

A legfontosabb tanács

A cél nem a „szép” laboreredmény, hanem a reális kép a szív- és érrendszeri kockázatról. Éppen ezért minden esetben érdemes a háziorvossal vagy kezelőorvossal egyeztetni, hogyan készüljünk a koleszterinszint mérés előtt.

