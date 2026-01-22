Évekig rosszul csináltuk? Megdől a koleszterinmérés egyik legnagyobb tévhite

A koleszterinszint mérés előtt sok páciens még mindig automatikusan koplal, pedig a szakértők szerint ez nem mindig indokolt. Dr. Andrew Freeman, a denveri National Jewish Health kardiológusa úgy véli: a vizsgálat akkor a leghasznosabb, ha a „valós életet” tükrözi – tájékoztat a TODAY.com.
Nem az éhezés a kulcs
A szakember hangsúlyozza: a cél az, hogy a laboreredmények azt mutassák, milyen értékekkel élünk a mindennapokban, nem pedig egy „mesterséges”, koplalással előidézett állapotot. Éppen ezért Freeman már nem kéri rutinszerűen betegeitől, hogy éhgyomorral érkezzenek a vérvételre.
Mit kell kerülni a koleszterinszint mérés előtt?
Egy dologra viszont érdemes odafigyelni: az édességekre.
A cukros ételek és italok gyorsan megemelhetik a trigliceridszintet, ami torzíthatja az eredményt.
A szakember ezért azt javasolja, hogy a koleszterinszint mérés előtt ne fogyasszunk édességeket, alkoholt, fehér lisztes vagy zsíros ételeket.
Mikor kell mégis éhgyomorral menni?
Azoknál, akiknél korábban magas trigliceridszintet mértek, továbbra is indokolt lehet az éhgyomri vérvétel – erre a Harvard Medical School szakértői is felhívják a figyelmet.
A legfontosabb tanács
A cél nem a „szép” laboreredmény, hanem a reális kép a szív- és érrendszeri kockázatról. Éppen ezért minden esetben érdemes a háziorvossal vagy kezelőorvossal egyeztetni, hogyan készüljünk a koleszterinszint mérés előtt.
