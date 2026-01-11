Pokoli fájdalom és vakság – kontaktlencse-fertőzés miatt vakult meg egy influenszer

A fiatal nő, Vivian Nosovitsky, több éve egyedül utazik a világban, legutóbb Mexikóban, Sayulitában tartózkodott, amikor egy kontaktlencse fertőzés következtében december végén hirtelen „üveg- és késszúrásszerű” fájdalmat érzett a szemében, amely súlyos fényérzékenységgel és erős duzzanattal társult – írja a NewsWeek.

Kontaktlencse fertőzés következtében kialakult ritka szemfertőzés — a parazita maradandó látásvesztést is okozhat. Fotó: FOTOGRAV DI ANTONIO GRAVANTE/SCI / AGV

Kontaktlencse fertőzés — ártatlan irritációból sokkoló diagnózis

A kontaktlencse fertőzés eleinte ártatlan irritációnak tűnt, ám az állapot óráról órára romlott. Hajnalban már fél szemére vakon motorozott orvosi ügyeletre, ahol szaruhártya-kaparás után sokkoló diagnózist kapott.

Ritka, de pusztító parazita támad

Az orvosok acanthamoeba keratitist állapítottak meg — ez egy rendkívül ritka, ám súlyos szemfertőzés. A betegség leggyakrabban kontaktlencse fertőzés, szennyezett csapvíz, nem megfelelő kézmosás vagy mikrosérülések miatt alakul ki.

A Cleveland Clinic szerint évente körülbelül 1500 esetet regisztrálnak az Egyesült Államokban. A fertőzés erős fájdalmat, szaruhártya-homályt, fényérzékenységet és maradandó látáskárosodást okozhat.

„Csak árnyékokat és fényt látok”

A fiatal nő elmondása szerint a parazita szó szerint „megeszi” a szemét. A jobb szemében egy szürke, homályos terület alakult ki, amely teljesen kitakarja a látását — már csak fényváltozásokat érzékel.

Jelenleg óránként többféle szemcseppet és antibiotikumot kell alkalmaznia, ami miatt alig tud aludni. Napjait sötét szobában tölti, csak késő esti sétákra képes kimenni.

TikTokon figyelmeztet másokat

A történteket TikTokon is dokumentálja, ahol egyik videója több mint 2,2 millió megtekintést ért el. Követői sokkolva reagáltak a kontaktlencse fertőzés következményeire — többen napi lencsék használatát javasolják, mások saját félelmeikről írtak.

Nosovitsky szerint a történet megtanította arra, hogy segítséget kérni nem gyengeség, és a nyílt tapasztalatmegosztás akár életeket is megmenthet.

Nyáron gyakoribb a kontaktlencse miatti fertőzés

Jóval többen keresik fel a szemorvosukat nyáron a kontaktlencse túlhordása, valamint a nem megfelelő tisztítása és tárolása miatt kialakult betegségek kapcsán, mint a téli hónapokban.